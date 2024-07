1 z 15

Kilka tygodni temu ruszyły w Vancuver w Kanadzie zdjęcia do filmu "Ciemniejsza strona Greya", w którym główne role zagrają Dakota Johnson i Jamie Dornan. Pierwsza część ekranizacji słynnej trylogii przyciągnęła do kin miliony ludzi na całym świecie, co uczyniło "Pięćdziesiąt twarzy Greya" jednym z najpopularniejszych filmów komercyjnych ostatnich lat. Choć film odniósł spektakularny sukces, zdjęcia do kolejnej części nie ruszyły od razu, bo miedzy reżyser filmu Sam Taylor-Johnson, a pisarką E.L. James doszło do konfliktu, co poskutkowało zmianą reżysera drugiej części. Pisarka nie była zadowolona z efektów pracy reżyser, dlatego zażądała innej osoby. Poszukiwania trwały długo, więc aktorzy mieli ponad rok przerwy. Na początku marca Dakota i Jamie wrócili jednak na plan "Ciemniejszej strony Greya" w Kanadzie. W drugiej części słynne ekranizacji nie zabraknie scen pełnych namiętności, ale również będziemy świadkami wielu kłótni Any i Christiana. Z jakiego powodu? W filmie pojawi się nowy bohater - Jack Hyde, którego zagra Eric Johnson. To on zawalczy z Christianem o względy Any! Zobaczcie zdjęcia z planu!