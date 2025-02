Piotrowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pasuje zainteresowanie, które wygenerował swoim udziałem w ślubnym eksperymencie. Jak reaguje na hejt?

Jego udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" odbił się szerokim echem. Relacja Piotra i Agaty nie dotrwała nawet do wielkiego finału eksperymentu, a widzowie byli świadkami licznych awantur. Uczestnik zapowiedział jednak, że nie odda nazwiska żony, które przejął podczas ślubu cywilnego, a niedawno zszokował wszystkich zdjęciami z jej bliskimi. Agata zareagowała na zdjęcia Piotra z jej rodziną i nie ukrywała bezradności. W rozmowie z Party.pl, Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznaje: