Takich emocji nie było jeszcze w żadnej edycji "Sanatorium miłości"! Już od pierwszego odcinka widzowie są zachwyceni, a takiej dawki humoru i pozytywnej energii bijącej od uczestników dawno nie widzieli. Zapowiada się hitowy sezon z rekordową oglądalnością, a wszystko za sprawą dwójki uczestników. To oni stworzą pierwszą oficjalną parę w proramie? Fani już wiedzą!

Reklama

Już powstała pierwsza para w 7. edycji "Sanatorium miłości"?

Siódma edycja programu "Sanatorium miłości" zadebiutowała na antenie TVP1 2 marca 2025 roku o godzinie 21:20. Tym razem uczestnicy spotkali się w malowniczych Mikołajkach na Mazurach, co stanowiło zmianę w porównaniu z poprzednimi edycjami, które odbywały się w górach. Widzowie nie ukrywają, że to może być najlepsza edycja w historii programu, a uczestnicy zostali dobrani przez produkcję perfekcyjnie. Wygląda na to, że będzie dużo zabawy, śmiechu, ale nie zabraknie też konfliktów i miłosnych wyznań.

Już po pierwszych kilkuminutowych randkach jeden z uczestników nie ukrywał, że jest oczarowany Anną. Chodzi oczywiście o Edmunda:

Ja uważam, że chyba my zostaniemy razem (...) Ania jest moją wybranką. Jeśli ona mnie odrzuci, to dalej nie szukam - powiedział wprost Edmund do kamery.

Widzowie już sugerują, że Anna i Edmund mogą być pierwszą parą w 7. edycji "Sanatorium miłości", ale niektórzy mają też wątpliwości:

Edmund i Ania widać, że mają szansę

Nie zdobędzie Ani, od razu było widać, że on nie jest w jej typie, ale on się puszy. No i dobrze, będzie z czego się pośmiać.

Brawo Ania, cudownie wybrnęłaś z zalotów Edmunda

Edmund i Elżbieta zostali okrzyknięciu najbardziej kontrowersyjnymi uczestnikami "Sanatorium miłości"

Pierwszy odcinek przyniósł widzom wiele emocji, od radości z nowych znajomości po pierwsze nieporozumienia. Uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać, a także wziąć udział w różnych aktywnościach integracyjnych, które pozwoliły im nawiązać bliższe relacje. Siódma edycja zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy uczestników z pewnością będą śledzone z zapartym tchem przez widzów. Ta edycja ma szansę na rekordową oglądalność, a wszystko za sprawą barwnych i charakterystycznych uczestników.

Jednym z nich jest wysportowany senior Edmund, który chętnie dzieli się swoimi sukcesami sportowymi z innymi uczestnikami, ale nie ukrywa też, że ma już swój typ kobiety, z którą chciałby spędzić najbliższe lata. Kolejną charakterystyczną uczestniczką jest Ela. Nauczycielka matematyki już po pierwszym odcinku ma za sobą delikatne konflikty i wygląda na to, że nie pozwoli widzom na nudę.

Pan Edmund jest idealnym uczestnikiem. Myślę, że stanowi gwarancję oglądalności.

Już wiem, że 2 ciężkie charaktery to Edmund i Ela

Będziecie oglądać 7. edycję "Sanatorium miłości"?

Zobacz także:

Reklama