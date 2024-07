"I Don't Wanna Live Forever" w wykonaniu Taylor Swift i Zayna Malika to piosenka do drugiej części filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Utwór właśnie pojawił się w sieci! To ta piosenka będzie promować długo oczekiwany film "Ciemniejsza strona Greya", którego polska premiera jest zapowiedziana na 10 lutego 2017. Trzeba przyznać, że piosenka brzmi bardzo zmysłowo, co zapowiada gorącą atmosferę filmu.

Piosenka "I Don't Wanna Live Forever" to jednocześnie powrót Taylor Swift do nagrywania po ponad dwóch latach. Amerykańska wokalistka połączyła siły z piosenkarzem byłej brytyjskiej grupy "One Direction". Ten utwór do spora niespodzianka zarówno dla fanów Taylor Swift, jak i wielbicielek filmu. Posłuchajcie, jak wyszło!

Już jest piosenka do "Ciemniejszej strony Greya"! To będzie hit?

Fanki z niecierpliwością czekają na premierę nowej części przygód Anastazji i Christiana!

Taylor Swift śpiewa piosenkę promującą Ciemnieszją Stronę Greya!