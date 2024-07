Doda wie, jak zadowolić i zaskoczyć swoich fanów. Z dnia na dzień, bez wcześniejszych zapowiedzi, opublikowała w sieci nowy teledysk do utworu "Pewnie już wiesz", szóstego singla z platynowej płyty "Aquaria", który już jakiś czas temu pokrył się złotem. Klip artystki jest wyjątkowy:

Pierwszy raz w swoim życiu zrealizowałam teledysk techniką mastershot.

Zobaczcie, jaki jest efekt.

Doda porusza w nowym teledysku "Pewnie już wiesz"

Album Dody "Aquaria" okazał się wielkim sukcesem, także komercyjnym. Artystka po latach wróciła na szczyty list przebojów, wystąpiła na wszelkich najważniejszych muzycznych festiwalach i telewizyjnych koncertach, a nawet otarła się o Fryderyka. Do tej pory wypuściła aż pięć klipów do nowych piosenek z płyty, jednak fani szczególnie czekali na teledysk do jednego utworu - wzruszającej ballady "Pewnie już wiesz", która mimo że oficjalnie singlem nie została, pokryła się złotem. Stało się - klip dziś śmiga już na YouTubie:

To mój szósty a zarazem ostatni teledysk z Aquarii (do co drugiej piosenki z płyty powstał klip). Dziękuję, ze towarzyszyliście mi podczas tej drogi, bardzo oczyszczającej ale jednocześnie trudnej. Opowiedziałam Wam o moim piekle i o tym jak przeszłam przez nie sama. A Wy czekaliście na mnie, więc oddaje w Wasze ręce teledysk do utworu „Pewnie już wiesz”. To Wasza ulubiona piosenka, która pokryła się złotem, zanim jeszcze weszłam na plan teledysku. Pierwszy raz w swoim życiu zrealizowałam teledysk techniką mastershot. Moja wizja, mój scenariusz, moje serce. Ode mnie dla Was, z podziękowaniami. Oto on - pisze Doda.

O co chodzi z techniką mastershot?

Doda na swoim InstaStories zdradziła, że wszystkie teledyski nagrała za prywatne pieniądze:

Zrobiłam go specjalnie dla Was, na Waszą prośbę. To 6 teledysk z "Aquarii", nagrałam teledyski do więcej niż połowy nowych piosenek. Zamykam erę teledysków, wydając na nie ze swoich prywatnych pieniędzy, nie powiedziałam tego na głos, ponad ćwierć miliona - mówi gwiazda.

Pierwszy raz zdecydowała się na taki klip:

Pierwszy raz nagrywałam teledysk w technice mastershot, nigdy tego nie robiłam i chyba wiem, dlaczego - jest to piekielnie trudne - tłumaczy Doda.

Technika mastershot to w dużym skrócie ujęcia bez cięć montażowych. Więcej mówi o tym reżyser teledysku do piosenki "Pewnie już wiesz", Marcin Ziółko:

Rozmawialiśmy z @dodaqueen o tym, że w ciągu 20 lat na scenie ciężko wymyślić coś czego jeszcze nie zrobiła. Postanowiliśmy wiec podejść temat z drugiej strony i ukłonić się minimalizmowi. To był paradoksalnie bardzo skomplikowany plan chociaż wielu z was może wydawać się prosty. Wiele godzin przygotowań żeby powstało to JEDYNE ujęcie. Bez powtórek, bez cięć, w pełnym skupieniu. Na słowo akcja w studio zapadła cisza i na 3 minuty został wstrzymany wdech ekipy. Dziękuje wszystkim

Fani Dody są oczywiście zachwyceni:

Przecież to coś cudownego. Prosty klip a zarazem jakie mocne przesłanie. Dziękujemy Ci królowo. Potrafisz zaskakiwać!

Matko kochana, łzy same lecą, włosy stoją dęba a ciarki, aż pieczą ???? za każdym razem ten utwór, wzbudza we mnie ogromne emocje, a tym teledyskiem mimo, że prostym ale o to w tym chodziło, tylko to zapieczętowałaś. Dziękujemy

Ale że tak bez uprzedzenia nas ! Królowo, zrobiłaś nam mega niespodziankę Teledysk skromny minimalistyczny ale przecudowny , pełen przekazy i uczucia !

Zgadzacie się?

