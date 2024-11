Jennifer Grey to jedna z najbardziej znanych aktorek na świecie, a to wszystko dzięki roli Baby w hitowej produkcji "Dirty Dancing". Od premiery kultowego filmu minęło już prawie 40 lat, a aktorka wciąż kontynuuje swoją karierę. Ostatnia produkcja, w której się pojawiła była nagrywana w Polsce. 64-latka przyleciała ponownie do naszego kraju i pojawiła się na premierze filmu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Trzeba przyznać, że wyglądała zjawiskowo!

Baby z „Dirty Dancing” przyleciała do Polski! Tak dziś wygląda Jennifer Grey

Jennifer Grey to amerykańska aktorka znana z takich produkcji jak "Czerwony świt" czy "Gra o miłość", ale największą popularność przyniosła jej rola 16-letniej Baby w filmie "Dirty Dancing" u boku Patricka Swayze. Minęło już 37 lat od premiery produkcji, a ona wciąż jest uwielbiana przez fanów na całym świecie. Aktorka nie spoczęła na laurach i wciąż kontynuuje swoją aktorską karierę do dziś. 8 listopada w kinach odbędzie się oficjalna premiera filmu "Prawdziwy ból", w którym aktorka gra jedną z głównych ról. Z tej okazji 64-latka pojawiła się na premierze produkcji w Polsce, gdzie chętnie pozowała dla fotoreporterów. Warto podkreślić, że produkcja była nagrywana właśnie w Polsce. Myślicie, że Jennifer Grey polubiła nasz kraj? Zobaczcie, jak prezentowała się na ściance na premierze.

Anita Walczewska/East News

Lata mijają, a Jennifer Grey wciąż prezentuje się zjawiskowo, gdziekolwiek się nie pojawi. Na premierze swojego nowego filmu aktorka pojawiła się w obcisłej sukience bez ramiączek, która podkreślała jej obłędną figurę. Gwiazda "Dirty Dancing" uzupełniła swoją stylizację wysokimi szpilkami na platformie w czarnym kolorze. Trzeba przyznać, że celebrytka wcale nie wygląda na swój wiek. A wam jak się podoba stylizacja amerykańskiej gwiazdy?

Anita Walczewska/East News

Na premierze pojawili się również inni odtwórcy głównych ról m.in. Jesse Eisenberg, Kieran Culkin czy Will Sharpe. Nie zabrakło także polskich gwiazd, takich jak Maja Ostaszewska, Grażyna Torbicka, Paweł Deląg, Jakub Gąsowski, Katarzyna Zielińska czy Wojciech Domański. Produkcja "Prawdziwy ból" to dramat połączony z komedią, który był nagrywany w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Pełna wzruszeń historia z dodatkiem humoru pojawi się w kinach już 8 listopada.

A wy zamierzacie wybrać się do kina na film "Prawdziwy ból"?

