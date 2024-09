Katarzyna Cichopek nie może narzekać na brak zajęć, prezenterka od niedawna rozpoczęła pracę w Polsacie, a widzowie ją uwielbiają. Nie można zapomnieć również, że na co dzień gwiazda jest również mamą Adama i Helenki. Pociechy aktorki jednak coraz lepiej sobie radzą bez niej, o czym opowiedziała w nowym wywiadzie.

Reklama

Katarzyna Cichopek zaskoczyła wyznaniem o dzieciach

Katarzyna Cichopek to bez wątpienia jedno z najgorętszych nazwisk w naszym show-biznesie. Od września prezenterka dołączyła do Polsatu, w którym razem ze swoim ukochanym Maciejem Kurzajewskim prowadzi śniadaniówkę "halo tu Polsat". To jednak nie wszystko! Gwiazda otrzymała nawet swój własny program "Twoja mama i twój tata", który robi furorę wśród widzów. Kariera celebrytki nie zwalnia, a ona wciąż dzieli obowiązki między pracą a dziećmi. Warto wspomnieć, że syn gwiazdy Adam ma już 15-lat, a córka Helena 11-lat.

Instagram @katarzynacichopek

Aktorka ma już w domu nastolatków, którzy są już bardzo samodzielni, co z pewnością ułatwia celebrytce pogodzenie pracy i życia prywatnego. W rozmowie z "Faktem" Katarzyna Cichopek przyznała, że jej dzieci świetnie sobie radzą bez niej w prostych codziennych obowiązkach.

Moje dzieci są w wieku nastoletnim i to już jest młodzież, więc oni sami szykują się już do szkoły, mamusia nie jest już im tak bardzo potrzebna, jak jeszcze parę lat wcześniej. Już nie trzymam ich kurczowo za rączkę, wierzę w ich samodzielność, dmucham w ich żagle i po prostu jestem, kiedy mnie potrzebują — zdradziła prezenterka.

Instagram

W dalszej części rozmowy ukochana Macieja Kurzajewskiego przyznała, że nie przynosi pracy do domu i stara się oddzielić życie prywatne od zawodowego.

Nie, u nas jest jakoś tak naturalnie. Wychodzimy z pracy, oczywiście czasem coś musimy przegadać, ale raczej staramy się wyłączać z tego, co się dzieje w telewizji, w mediach — powiedziała Katarzyna Cichopek.

Reklama

Zobacz także: Zaskakujący coming out w "Moja mama i twój tata"! Tego nikt się nie spodziewał

Zobacz także