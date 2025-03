Michał Barczak rozpoczął "Taniec z Gwiazdami" od "czterech dziesiątek". W kolejnych odcinkach niestety nie jest już tak łatwo. Bachata z trzeciego odcinka w jego wykonaniu nie przypadła jednak do gustu jurorom. Nie szczędzili mu gorzkich słów, co skomentował wymownie:

Jestem bardzo zaskoczony okrucieństwem jurorów

Jurorzy miażdżą Michała Barczaka w "Tańcu z Gwiazdami"

Już na początku trzeciego odcinka "Tańca z Gwiazdami" odpadła jedna z par. Tym razem padło na Cezarego Trybańskiego, który swoim zachowaniem doprowadził Skierską do łez. To jednak nie koniec emocji. Pozostali uczestnicy wciąż walczą o pozostanie w programie. Okazało się, że to nie był najszczęśliwszy odcinek dla Michała Barczaka, którego bachata nie do końca spodobała się jurorom. Nawet Ewa Kasprzyk nie była do końca przekonana:

No wiesz Michale, no my od Ciebie trochę więcej wymagamy i tka naprawdę to wszystko jest tak poprawne, tak akuratne ale jak gdyby ja mam do Ciebie prośbę, żebyś ten kij, który jest tam gdzieś w środku, trochę tak połamała. Tego spotkania tych dwóch osób tak do końca nie było, ja tego nie czułam.

Iwona Pavlović nie mogła uwierzyć w to, jak mocno tym razem zgadza się z koleżanką:

Ewuniu chodź sobie z dziubków pospijać. Jak ja się z Ewunią w tym przypadku zgadzam. Wiesz co Michale, powiem Ci coś, co nie jest fajne, to nie było złe, zabrakło mi w bachacie tej zabawy ale i zmysłowości, kontaktu z partnerką. Ja mam wrażenie, że to Magda decydowała a to rzeczywiście mamy do Ciebie większe wymagania. Ta pozycja baletowa, ona tak Ci psuje, nie widzę, żebyś miał garba na plecach ale ona tak psuje atmosferę, nie wykonanie.

Michał Barczak nie do końca się z tym zgadza.

Barczak po występie w "Tańcu z Gwiazdami"

Michał Barczak nie krył zaskoczenia opinią jurorów po jego tańcu w "Tańcu z Gwiazdami". Przed kamerami wyznał:

Jestem bardzo zaskoczony okrucieństwem jurorów, bo to był dla mnie najwspanialszy tydzień tańca w moim życiu prawdopodobnie, nigdy już żaden taniec nie sprawiał mi tyle przyjemności, ile ten tydzień z Magdą. To nie jest taniec do popisywania się to jest taniec, którego nie nauczę się sam w domu, w którym jestem ja i partnerka, relacja między nami.

Michał Barczak i Magdalena Tarnowska otrzymali 27 punktów.

