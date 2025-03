Netflix nie zwalnia tempa, udostępniając odbiorcom jedną produkcję za drugą. Jeszcze nie zdążyły opaść emocje związane z mini serialem "Dojrzewanie", a na platformę już trafił kolejny tytuł, który ma szansę okazać się nową perełką. Historia dziennikarki śledczej Emmy Garay, która prowadzi niebezpieczne śledztwo w argentyńskiej Patagonii, już gromadzi przed ekranem tłumy widzów.

Fabuła serialu "Na gorącym uczynku"

Netflix dopiero co wprowadził do swojej oferty serial "Na gorącym uczynku", a ten już znalazł się na drugim miejscu w rankingu najchętniej oglądanych, stając tym samym za niezmiennie triumfującym "Dojrzewaniem".

Serial "Na gorącym uczynku" oparty jest na książce Harlana Cobena, znanego autora thrillerów i kryminałów. W tej produkcji śledzimy losy Emmy Garay, dziennikarki śledczej, która staje w obliczu niebezpiecznego śledztwa. Tematem, który dominuje w serialu, jest pedofilia w grach online, co stanowi punkt wyjścia dla zawiłej historii. Kiedy jednym z podejrzanych zostaje nowy kochanek Emmy, jej życie i kariera zostają wystawione na próbę.

Emmy, postać pełna determinacji, dąży do odkrycia prawdy, mimo rosnącego niebezpieczeństwa. Serial stopniowo odsłania kolejne wątki, wciągając widza w mroczny świat, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje.

Konflikt wewnętrzny głównej bohaterki "Na gorącym uczynku"

W rolę Emmy Garay wciela się argentyńska aktorka, której postać staje się centralnym punktem fabuły. Emma to dziennikarka śledcza, która zyskuje reputację dzięki swojemu zaangażowaniu i odwadze. W serialu widzowie będą śledzić jej emocjonalną podróż, która nie tylko dotyczy ścigania przestępcy, ale również ukazuje jej osobiste zmagania. Konflikt wewnętrzny, który przeżywa, oraz rola, jaką odgrywa w rozwiązywaniu kryminalnej zagadki, czynią ją bohaterką, z którą łatwo się utożsamić.

Akcja serialu toczy się w malowniczym Bariloche, miasteczku w argentyńskiej Patagonii, co nadaje produkcji unikalnego charakteru. Wykorzystanie tego miejsca jako tła fabularnego wprowadza dodatkowy element napięcia, gdyż krajobrazy Patagonii, zarówno surowe, jak i piękne, stanowią kontrast do mrocznych wydarzeń, które rozgrywają się na ekranie. Bariloche nie tylko pełni rolę scenografii, ale staje się również integralną częścią historii, podkreślając atmosferę niepokoju i tajemnicy.

Adaptacja powieści Harlana Cobena

"Na gorącym uczynku" to adaptacja książki Harlana Cobena z 2010 roku, który jest autorem bestsellerowych thrillerów. Zgodnie z tradycją swoich poprzednich książek, Coben w tej historii łączy wciągający kryminał z emocjonalnymi wątkami, które angażują widza na wielu poziomach. Adaptacja na potrzeby serialu nie traci zatem swojej napiętej atmosfery, a każdy kolejny odcinek prowadzi do zaskakujących odkryć. Warto dodać, że Coben jest już dobrze znany z innych udanych adaptacji swoich książek na platformie Netflix, co z pewnością podnosi oczekiwania względem tego projektu.

Chociaż serial jest stosunkowo nowy, zaledwie kilka dni po premierze, zdobył już sporo uwagi. W recenzjach podkreślano, że "Na gorącym uczynku" to produkcja zrealizowana na wysokim poziomie, z mocną fabułą i świetnymi występami aktorskimi.

Na ten moment produkcja liczy 6 odcinków, a każdy z nich trwa około godzinę.



