Marina i Wojciech Szczęśni na początku lipca doczekali się córeczki, której dali na imię Noelia. Para ma już synka Liama i przez sześć lat na próżno było w mediach społecznościowych szukać zdjęć, na którym było widać jego twarz. W przypadku córeczki piosenkarka zdecydowała się pokazać twarz znacznie szybciej!

Marina i Wojtek Szczęsny są jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie i już od wielu lat tworzą zgrany duet. Małżonkowie doczekali się syna Liama, który przyszedł na świat 30 czerwca 2018 roku. W marcu bieżącego roku zakochani poinformowali, że spodziewają się dziecka i od tego momentu chętnie pokazywali przygotowania do tego momentu. 3 lipca 2024 roku na świat przyszła długo wyczekiwana przez Szczęsnych córeczka, której sławni rodzice dali na imię Noelia.

Dziewczynka z miejsca zawróciła w głowach najbliższych, a Liam od razu odnalazł się w roli starszego brata. Piosenkarka i piłkarz początkowo, ukrywali twarz dziecka, podobnie jak w przypadku ich starszego syna, jednak to już przeszłość. Po tym jak Liam "udzielił wywiadu" i pokazał się w całej krasie, zakochani postanowili zdradzić, jak wygląda ich druga pociecha!

Piosenkarka pokusiła się również o wyznanie, w którym przyznała, że dziewczynka jest bardzo do niej podobna.

Noelia jest bardzo do mnie podobna, niemalże identyczna jak patrzę ze zdjęć, choć są one wykonane w trochę późniejszym czasie niż jest teraz Noa... Bardzo również jest podobna do Liama w tym okresie. To niesamowite, że dzieci się cały czas zmieniają raz przypominają mamę raz tatę

- wyznała piosenkarka zamieszczając swoje zdjęcie z dzieciństwa.