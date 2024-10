Kate Middleton przeżyła bardzo trudny czas, ale wszystko wskazuje na to, że w końcu w jej życiu zapanował spokój. Niedawno dowiedzieliśmy się bowiem, że chemioterapia księżnej wreszcie się zakończyła i to z upragnionym skutkiem. Teraz jednak media obiegła zaskakująca wiadomość - Kate musi ponownie stawić się w szpitalu! Powód jest niezwykle istotny.

Księżna Kate znów trafi do szpitala

Gdy na początku tego roku dowiedzieliśmy się, że Kate Middleton zmaga się z nowotworem, cały świat wstrzymał oddech. W jednej chwili wszyscy skupili swój wzrok na brytyjskiej rodzinie królewskiej i nie spuścili go nawet na moment. Choć było wiadomo, że również sam król Karol III ma problemy ze zdrowiem, opinia publiczna niecierpliwie wypatrywała nowych informacji i zdjęć księżnej, która całkowicie wycofała się z życia publicznego. Cisza Pałacu skutkowała coraz to większym niepokojem, ale niedawno w końcu stało się jasne, że żona następcy tronu zakończyła leczenie!

Ostatnie dziewięć miesięcy było bardzo trudne dla naszej rodziny. Przekonaliśmy się, że życie, które znamy, może się zmienić w ciągu chwili. Wtedy trzeba odnaleźć się na nowo. Leczenie nowotworowe jest skomplikowane, przerażające i nieprzewidywalne dla wszystkich, zwłaszcza twoich najbliższych (…). Chociaż zakończyłam chemioterapię, moja droga do zdrowia będzie jeszcze długa. Każdy dzień biorę takim, jaki jest - przekazała w swoim oświadczeniu.

Zaraz potem księżna Kate wróciła na salony! Jak jednak dała do zrozumienia w komunikacie, ten rozdział wciąż nie został na dobre zamknięty. Teraz media obiegła wiadomość, że Middleton będzie znów musiała stawić się w szpitalu. Jaki jest tego powód? 42-latka musi być pod stałą opieką lekarzy oraz poddawana regularnym badaniom kontrolnym. Te mają zostać wykonane jeszcze w tym tygodniu. Jest to niezwykle ważne, by w odpowiednim momencie zareagować, jeśli nowotwór by powrócił.

Na szczęście Kate Middleton wciąż może liczyć na wsparcie najbliższych, w tym oczywiście męża. Książę William dbał o ukochaną w trakcie leczenia, a cała sytuacja paradoksalnie zbliżyła ich do siebie jeszcze bardziej, o czym księżna wspomniała w swoim oświadczeniu.

Ten czas przede wszystkim przypomniał Williamowi i mnie, aby zastanowić się i być wdzięcznym za proste, ale ważne rzeczy w życiu, które tak wielu z nas często bierze za pewnik. Po prostu kochać i być kochaną. Teraz skupiam się na robieniu wszystkiego, co w mojej mocy, aby pozostać wolną od raka

Mamy nadzieję, że problemy zdrowotne nie wrócą już do księżnej Kate. Optymizmem napawają chociażby jej nowe zdjęcia, na których odbiorcy dostrzegli wyraźne szczęście. W związku z przebytą chorobą Middleton zaangażowała się również bardziej w pomoc osobom walczącym z nowotworem. Ostatnio nawet spotkała się z 16-letnią Liz i okazała jej wyjątkowe wsparcie.

