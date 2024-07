1 z 9

Producenci filmu "Ciemniejsza strona Greya" wiedzą jak podkręcić atmosferę wokół swojego dzieła! Najpierw rano wpuścili do sieci krótki fragment zwiastuna filmu, w którym gra Jamie Dornan i Dakota Johnson, a wieczorem postanowili zrobić fanom książki "50 twarzy Greya" kolejną niespodziankę i pokazali pełny zwiastun filmu! Co w nim widzimy? Christian Grey po rozstaniu, do którego doszło w pierwszej części filmu, próbuje odzyskać swoją ukochaną Anastasię Steele i sądząc po tym co dzieje się dalej - udaje mu się to. Widzimy parę głównych bohaterów, którzy uczestniczą w balu maskowym, namiętnie całują się pod prysznicem oraz płyną łodzią. Piękną sielankę psuje jednej pojawienie się byłej Christiana, która najwyraźniej postanowi utrudnić im życie i rozdzielić swojego ukochanego z Anastasią. Czy jej się to uda? Tego dowiemy się dopiero w przyszłym roku! Światowa premiera filmu już 8 lutego! Tymczasem zobaczcie przedsmak tego, co będzie można zobaczyć w kinie w przyszłym roku oraz zdjęcia z planu filmu "Ciemniejsza strona Greya", który kręcony był m.in. we Francji i w Kanadzie.

Pełny zwiastun filmu "Ciemniejsza strona Greya"

ZOBACZ: Jamie Dornan czyli Christian Grey na wakacjach! Ależ on ma ciało! Zobaczcie, jak wygląda jego żona!