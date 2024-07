Konkurs Eurowizji to ogromna szansa dla Moniki Kuszyńskiej, aby powrócić na muzyczną scenę. Artystka chce wypaść jak najlepiej, dlatego już prężnie działa także poza granicami kraju. Zobacz: Duża zagraniczna telewizja zaprosiła Kuszyńską. Monika promuje się przed Eurowizją

Niestety, jak podaje JastrzabPost.pl, jej dobra passa nie potrwa za długo, ponieważ rankingi bukmacherskie nie stawiają jej piosenki w najlepszym świetle. Eksperci od Eurowizji nie pozostawiają złudzeń, że Polka nie ma szans na wygraną. Kuszyńska plasuje się na 34-37 miejscu, a to oznacza, że może nawet nie trafić do ścisłego finału. Jeśli jednak „In The Name Of Love” wygrałoby konkurs to osoby, które zainwestowały 1 złoty w głosowaniu na Kuszyńską, dostałby aż sto razy więcej.

Największe szanse na zwycięstwo ma Szwecja i Mans Zelmerlow z piosenką "Hero" (za postawioną złotówkę dostaniecie tylko 2,50 zł.), a piosenki z tego kraju niemal co roku uważane są za faworytów. W czołówce plasują się także utwory z Włoch i Estonii.

Kibicujecie Monice?

