Fani Eurowizji z niecierpliwością czekają na ogłoszenie naszego reprezentanta na Eurowizję 2024, jednak w dalszym ciągu oficjalnie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. W grze o bilet do Malmo jest wielu wspaniałych artystów, jednak faworyt fanów Eurowizji jest tylko jeden - mowa o Justynie Steczkowskiej, która swoim utworem "WITCH-ER Tarohoro" podbiła serca nie tylko polskich, ale także zagranicznych sympatyków konkursu.

Nieustannie jednak pojawiają się pogłoski, że choć Justyna Steczkowska jest faworytką fanów i dla wielu pewniakiem do reprezentowania nas w konkursie, to jednak jej propozycja może nie zwyciężyć w wewnętrznych preselekcjach. Ostatnio w jednym z wywiadów wspominała o tym nawet sama Doda!

Kibicuję Justynie, uważam, że ma super doświadczenie sceniczne, więc nie zeżre jej trema. Wokalnie też super. (...) Natomiast z tego, co się mówi w kuluarach, to niestety, ale chyba nie chcą jej puścić - powiedziała jakiś czas temu w rozmowie z portalem ,,Świat Gwiazd'', Doda

Ostatnio doniesienia w podobnym tonie opublikował także "Super Express". Tabloid powołując się na swojego informatora przekazał nawet, że nasza reprezentantka została już wybrana - i nie jest nią Justyna Steczkowska, a Luna, o czym podobno mamy się oficjalnie dowiedzieć już niebawem.

Te wszystkie plotki sprawiły, że wśród fanów Eurowizji zrodził się niepokój i wizja "powtórki z rozrywki" z zeszłego roku, kiedy to Jann - faworyt widzów - również nie pojechał na konkurs. Do naszej redakcji wpłynął nawet list od wielkiej fanki Eurowizji, która postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami wokół wyboru naszego reprezentanta. Pani Magdalena twierdzi, że jeśli Justyna Steczkowska nie pojedzie na Eurowizję 2024, to będzie to jeden z największych błędów w historii polskich preselekcji...

"Justyna Steczkowska to talent, klasa i ogromne doświadczenie, które na pewno przyniesie nam rewelacyjny rezultat na Eurowizji"

Gdy tylko Justyna Steczkowska wypuściła swoją eurowizyjną propozycję, fani konkursu od razu mianowali ją faworytką do wygrania preselekcji. Mało tego, nawet zagraniczni wielbiciele Eurowizji po wysłuchaniu "WITCH-ER tarohoro" byli pod ogromnym wrażeniem i po raz pierwszy od lat pojawiły się głosy, że Polska ma nawet szansę... wygrać konkurs! Jak widać, oczekiwania co do wyboru właśnie Justyny Steczkowskiej jako naszej reprezentantki są duże, jednak co jeśli jury preselekcji postanowi inaczej i nasza doświadczona artystka nie pojedzie na Eurowizję? Tej wiadomości obawia się wielu fanów konkursu, w tym Pani Magdalena, która postanowiła napisać do nas list.

Szanowna redakcjo Party.pl. Ostatnie wiadomości na temat Eurowizji spowodowały, że postanowiłam działać. Jestem fanką Eurowizji odkąd tylko pamiętam. Kocham ten konkurs, jednak zazwyczaj wybór naszego reprezentanta nie był dla mnie na tyle dobry, żeby powiedzieć ,,tak, to na pewno będzie wysoki wynik, będzie świetnie''. Teraz jednak po raz pierwszy stało się inaczej, bo kiedy usłyszałam, że to właśnie nasza wspaniała artystka, Justyna Steczkowska, chce reprezentować nasz kraj, ucieszyłam się jak nigdy. Od razu pomyślałam - Justyna Steczkowska to talent, klasa i ogromne doświadczenie, które na pewno przyniesie nam rewelacyjny rezultat na Eurowizji! Jednak teraz naprawdę się martwię, że nie dadzą jej tej szansy... - pisze nam Pani Magdalena

Fanka Eurowizji w dalszej części swojego listu pisze wprost, że jeśli Justyna Steczkowska nie pojedzie na konkurs, to Polska może nawet zaprzepaścić swoją szansę na historyczne zwycięstwo! Przypomnijmy, że najlepszy rezultat w tym konkursie uzyskaliśmy podczas naszego debiutu w 1994 roku. Wówczas Edyta Górniak wywalczyła dla Polski 2. miejsce.

,,WITCH-ER...'' to przecież arcydzieło, a w wykonaniu pani Justyny jest czymś, czego jeszcze Eurowizja w wykonaniu Polski nie widziała. Naprawdę uważam, że jak Steczkowska nie pojedzie na Eurowizję, to Polska zmarnuje szansę na historyczny wynik. Może nawet na zwycięstwo! Mam nadzieję, że tak się jednak nie stanie i zobaczę panią Justynę w Malmo. Myślę, że podobne nadzieje ma wielu innych fanów Eurowizji. Oczywiście uważam, że do preselekcji zgłosiło się dużo fajnych piosenek i wszystkim artystom należą się ogromne brawa, ale to Steczkowska jest prawdziwym brylantem w tym zestawieniu i naprawdę zmarnować taki eurowizyjny potencjał będzie ogromnym błędem - dodaje Pani Magdalena

Czy wy też jesteście podobnego zdania? Zachęcamy Was do przesyłania swoich opinii na ten, jak również inne tematy na nasz adres e-mail: party@burdamedia.pl.