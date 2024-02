Z samego rana, 19 lutego, wszystko stało się jasne, gdy ogłoszono, kto tym razem pojedzie na Eurowizję. Reprezentantką Polski została 24-letnia wokalistka Luna, która pokonała nawet samą Justynę Steczkowską! Chociaż do samego konkursu zostało jeszcze trochę czasu, postanowiliśmy dowiedzieć się, jak jej szansę na wygraną oceniają Szwedzi, którzy w ubiegłym roku zajęli pierwsze miejsce.

Szwedzi ocenili piosenkę Luny, z którą pojedzie na Eurowizję

W poniedziałek TVP przekazała oficjalnie informacje, kto z Polski pojedzie na Eurowizję. Przekonaliśmy się więc, że pięcioosobowa komisja wybrała Lunę, a właściwie Aleksandrę Wielgomas, 24-letnią wokalistkę z Warszawy. Co ciekawe, okazało się, że ta wygrała tylko jednym punktem z Justyną Steczkowską, którą zresztą spora część opinii publicznej typowała na niemal pewną reprezentantkę.

Luna Niemiec/AKPA

Decyzja o wyborze Luny z piosenką "The Tower" podzieliła internautów na dwa obozy - jedni co prawda kibicują 24-latce, ale inni twierdzą, że "o awansie do finału możemy zapomnieć". Jak będzie w rzeczywistości przekonamy się jednak dopiero w maju. W tym roku, za sprawą zwycięstwa Loreen, 68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö Arena. Co ciekawe, Szwecja łącznie ma na swoim koncie aż siedem zwycięstw, natomiast Polsce najwyżej udało się zająć drugie miejsce, dzięki Edycie Górniak.

Szwecja ma więc spore doświadczenie w wygrywaniu Eurowizji, dlatego postanowiliśmy zapytać kilkoro Szwedów, jak podoba im się sama piosenka Luny oraz jak oceniają jej szansę na wygraną. Utwór "The Tower" okazał się dość przyjemny dla ich uszu, spore uznanie zyskał także teledysk, a Lunę porównano nawet do Lady Gagi! Co ciekawe, w jednym z wywiadów 24-latka wyznała, że była to jej idolka z dzieciństwa. Czy ich zdaniem to jednak wystarczy, by zająć pierwsze miejsce?

Powiedziałbym, że to popowa piosenka z radosną melodią. To ''bezpieczny'' wybór na Eurowizję. Nie widzę tu zwycięstwa, ale nie byłbym zaskoczony, gdyby znalazła się w najlepszej dziesiątce

Piosenka jest świetna, jest pozytywna, ma dobre tempo. Jest taka, że się nie nudzisz, czy coś. Jednocześnie podoba mi się teledysk, jest bardzo ładny

Całkiem niezła piosenka, dobra melodia i refren. Artystka przypomina mi trochę Lady Gagę

O tym, kto rzeczywiście zajmie pierwsze miejsce podczas 68. Konkurs Piosenki Eurowizji przekonamy się już za kilka miesięcy. Półfinały konkursu zostały zaplanowane na 7 i 9 maja, z kolei wielki finał odbędzie się 11 maja!

Luna Podlewski/AKPA