Wielkie, muzyczne święto zmierza do swojego wielkiego finału! Już za kilka godzin zobaczymy 26 finałowych występów w Konkursie Piosenki Eurowizji 2023, a wśród nich nie zabraknie również wykonu Blanki, naszej reprezentantki. Jednak zdaniem bukmacherów nasza gwiazda nie ma niestety szans na to, aby powalczyć o zwycięstwo w konkursie. Kto zatem ich zdaniem wygra Eurowizję 2023? Faworytów jest kilkoro, ale jeden z nich mocno wybija się w stawce. O kogo chodzi?

Kto wygra Eurowizję 2023?

Przed nami wielkie emocje związane z Eurowizją 2023. Po tym, jak Blanka awansowała do finału Konkursu Piosenki Eurowizji wszyscy z niecierpliwością czekają na jej finałowy występ. Już oficjalnie wiadomo, że nasza gwiazda zaprezentuje się na samym początku - w wielkim finale wystąpi jako czwarta. Czy ta pozycja startowa pomoże jej w osiągnięciu sukcesu na Eurowizji 2023? Choć notowania Blanki po jej półfinałowym występie wzrosły, to jednak w dalszym ciągu - zdaniem bukmacherów - nasza reprezentantka nie ma szans na to, aby wygrać konkurs. Aktualnie Blanka z utworem "Solo" zajmuje 17. pozycję w rankingu bukmacherów...

Kto zatem może zwyciężyć? Według bukmacherów, wygrana Eurowizji 2023 najpewniej przypadnie reprezentantce Szwecji, Loreen. Warto dodać, że jeśli rzeczywiście przewidywania bukmacherów się sprawdzą, to będzie to już drugie zwycięstwo Loreen w tym konkursie. Reprezentantka Szwecji podbiła serca europejskiej publiczności również w 2012 roku - wówczas występowała z piosenką "Euphoria", która stała się światowym hitem. Czy po 11 latach powtórzy sukces z utworem "Tattoo"? O tym przekonamy się już wkrótce.

Czy jest jednak ktoś, kto może zagrozić Loreen? Zdaniem bukmacherów szanse na to ma głównie reprezentant Finlandii, który w rankingu zajmuje drugie miejsce. Poniżej możecie zobaczyć aktualny TOP10 rankingu bukmacherów Eurowizji 2023 i procentowe szanse na ich wygraną.

1. Szwecja - 52 %

2. Finlandia - 22 %

3. Ukraina - 6 %

4. Izrael - 4 %

5. Norwegia - 2 %

6. Hiszpania - 2 %

7. Francja - 2 %

8. Włochy - 1%

9. Wielka Brytania - 1 %

10. Austria - 1 %

...

17. Polska - mniej niż 1 % szans na zwycięstwo.

A kto jest Waszym faworytem?

