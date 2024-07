Blanka Stajkow nie była murowaną kandydatką do finału Eurowizji, przeciwnie, krótko po preselekcjach wieszczono jej klęskę. Okazuje się jednak, że praca nad występem popłaciła - reprezentantka Polski poprawiła nie tylko wokal, ale i ruch sceniczny, zmieniono też oprawę jej show. Co na to wszystko bukmacherzy?

Eurowizja 2023: Blanka awansuje do finału? Bukmacherzy widzą realną szansę

Już w najbliższy czwartek Blanka Stajkow zaprezentuje się europejskiej publiczności podczas drugiego półfinałowego koncertu Eurowizji 2023. Od czasu prób notowania Blanki stale rosną - i chociaż początkowe szacunki nie dawały jej większych nadziei na awans, teraz ma ponad 72 proc. szans na przejście dalej. W tabelach bukmacherów daje to wokalistce 9. a według bardziej optymistycznych prognoz nawet 8. pozycję. Do finału, jak wiadomo, przechodzi dziesięciu najlepiej ocenionych reprezentantów poszczególnych państw, więc jeśli trend się utrzyma i publiczność zagłosuje zgodnie z oczekiwaniami, 24-latka ma awans w kieszeni.

Dodatkowo na korzyść Blanki przemawia fakt, że zaprezentuje się jako dziewiąta z kolei. Według obliczeń analityków, to wyjątkowo korzystna pozycja startowa - lepsza jest tylko czternasta. Statystycznie utwory z tym numerami zwykle przechodzą do finału, bowiem dobrze zapadają w pamięć widzów.

Gorzej rysuje się jednak sytuacja Blanki w wielkim finale Eurowizji. Szanse na to, że wygra cały konkurs są mniejsze niż 1 proc., a w ogólnej klasyfikacji może uplasować się na 23. pozycji (na 37 startujących). Być może jednak wykonawczyni "Solo" ponownie zaskoczy. Jej utwór należy do najchętniej odtwarzanych i choć w sieci roi się od memów i przeróbek jej występu, cała sytuacja tylko przysparza jej popularności.

Już 11 maja przekonamy się, czy Blance rzeczywiście uda się awansować do finału Eurowizji 2023. Koncert rozpocznie się o 21:00, a jego przebieg będzie można śledzić na antenie TVP1, TVP Polonia oraz w sieci. Blanka zmierzy się wówczas z reprezentantami Danii, Armenii, Rumunii, Estonii, Belgii, Cypru, Islandii, Grecji, Słowenii, Gruzji, San Marino, Austrii, Albanii, Litwy oraz Australii.

Będziecie kibicować naszej reprezentance?

