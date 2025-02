Justyna Steczkowska okazała się bezkonkurencyjna w głosowaniu widzów w polskich preselekcjach do Eurowizji 2025. Zdobyła 39,32 procent głosów, tym samym to właśnie "Gaja" będzie utworem reprezentującym Polskę na Eurowizji 2025. Kiedy Justyna Steczkowska usłyszała werdykt padła na kolana. A co działo się, gdy zgasły kamery?

Sama się nie umiem poznać - przyznała.

Justyna Steczkowska jedzie na Eurowizję 2025

Justyna Steczkowska wróci na Eurowizję dokładnie po 30 latach. Pierwszy raz z utworem "Sama" wystąpiła w 1995 roku. W 2025 roku ponownie stanie na "Eurowizyjnej scenie" i z utworem "Gaja" będzie walczyła o wygraną w konkursie.

Podczas preselekcji do Eurowizji 2024 była o włos od zwycięstwa. Rok później ponownie postanowiła wziąć udział w preselekcjach i podbiła serca publiczności. Justyna Steczkowska padła na kolana, gdy usłyszała werdykt. Przed kamerami nie ukrywała wzruszenia:

Jestem Wam z całego serca wdzięczna, naprawdę bardzo

To działo się po wygranej Steczkowskiej w polskich preselekcjach do Eurowizji 2025

Justyna Steczkowska udzieliła wywiadu dla Eurowizja TVP i podzieliła się swoimi emocjami po wygranej w polskich preselekcjach do Eurowizji. Przyznaje, że była tak zestresowana, że sama siebie nie poznaje:

Stres mnie tak osłabił, że nigdy się nie czułam tak jak dzisiaj. Nie wiem co mam powiedzieć. Jestem Wam wdzięczna za głosy. Ale jestem tak osłabiona tym stresem, że sama się nie umiem poznać. To był cudowny wieczór dla nas wszystkich. Całuję Was mocno i mam nadzieję, że damy czasu w Bazylei i nie będzie wstydu.

Wyniki głosowania w polskich preselekcjach do Eurowizji 2025

Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" okazała się być niepokonana. Według głosów widzów uplasowała się na pierwszym miejscu zdobywając aż 15,63% przewagi nad Sw@da & Niczos, którzy zdobyli drugie miejsce. Tak wyglądało głosowanie publiczności:

Justyna Steczkowska 39,32% Sw@da i Niczos 23,69% Dominik Dudek 13,94% Chrust 5,92% Kuba Szmajkowski 3,98% Teo 3,91% Janusz Radek 3,84% Sonia Maselik 1,70% Tynsky 1,46% Marien 1,39 % Daria Marx 0,80%.

Justyna Steczkowska jedzie na Eurowizję do Bazylei. Jesteście zadowoleni z wyniku?

