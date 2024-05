Już dziś wieczorem rozpocznie się pierwszy półfinał Eurowizji 2024. Wiadomo już, że reprezentantka Polski zaśpiewa na samym początku międzynarodowego konkursu i wszyscy mają nadzieję, że Luna oczaruje publiczność i przejdzie do wielkiego finału. Polka jest po próbie generalnej, a w sieci pojawiły się fragmenty nagrań jej występu. Jak jej show ocenia ekspert? Czy Luna zachwyci na Eurowizji?

Ekspert komentuje występ Luny na próbie przed Eurowizją 2024

Eurowizja jak co roku również i tym razem wywołuje ogromne emocje. W lutym okazało się, że Polskę będzie reprezentować Luna, która wygrała tylko jednym punktem z Justyną Steczkowską. Steczkowska dla wielu osób była faworytką preselekcji i wydawało się, że to właśnie ona pojedzie do Malmo, gdzie odbędzie się tegoroczna Eurowizja- ostatecznie królowa polskiej sceny muzycznej przegrała z Luną, która już dziś stanie na eurowizyjnej scenie i zawalczy o przejście do finału konkursu.

Luna jest już po próbie generalnej przed półfinałem Eurowizji, a w sieci pojawiły się nagrania z występu Polki.

Ze zdjęć i nagrań z prób wynika, że Luna wystąpi aż w trzech kreacjach. Na początku zaprezentuje się w długim czerwonym płaszczu, a później śpiewa ubrana w długiej spódnicy i krótkim topie z "czerwonymi rogami". Na koniec Luna śpiewa już w topie i krótkich spodenkach. Razem z Polką na scenie występują tancerze, a na scenie pojawiają się dwie wieże, które nawiązują do piosenki Luny "The Tower". A jak szanse Luny po próbie generalnej ocenia eurowizyjny ekspert?

Reakcje na miejscu są mieszane. Jedni doceniają za rozmach i pomysł, inni zwracają uwagę na dość monotonne kadry z tancerzami w pierwszej części i niepewny wokal w kulminacyjnym momencie. Dla mnie Luna robi wrażenie i można mówić o występie wiele, ale jedno jest wspólne – jest on przyciągający uwagę i zapamiętywalny. A to w Eurowizji najważniejsze! w rozmowie z shownews.pl ocenił reporter eurowizyjny, Mieszko Czerniawski.

A jak występ Luny na próbie generalnej oceniają internauci? W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, które w zdecydowanej większości są bardzo pozytywne.

Suuuper! I tancerze świetnie tam pasują. Myślę, że mamy finał!

Myślę, że to będzie bardzo widowiskowy występ. Widać, że w tym roku nikt na niczym nie oszczędzał, a wszystko zostało dobrze przemyślane.

Już nie mogę się doczekać jak to będzie w relacji telewizyjnej ograne .. czuję że będzie bardzo dobrze komentują internauci.

Będziecie oglądać półfinał Eurowizji i trzymać kciuki za Lunę? My mocno wierzymy, że Polka oczaruje wszystkich i przejdzie do finału!