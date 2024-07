Syn Justyny Steczkowskiej rozwija swoją muzyczną karierę spełniając się w roli DJ-a. Ostatnio nawet stworzył wspólny numer ze swoją mamą - utwór "Now" to prawdziwy hit! Muzyczną drogą podąża również syn innej, wielkiej, polskiej diwy, Edyty Górniak. Allan Krupa postanowił bowiem spróbować swoich sił w rapie. Jak się teraz okazało, Leon Myszkowski i Allan Krupa wystąpią razem we wspólnym projekcie!

Reklama

- Zagramy razem w klubie. Współtworzymy event, taki rapowo-trapowy, no i gram na nim ja i gra na nim Allan, więc wystąpimy razem w jednym lokalu - zdradził w rozmowie z naszym reporterem, Leon Myszkowski.

Leon Myszkowski o relacjach z Allanem Krupą

Z synem Justyny Steczkowskiej mieliśmy okazję porozmawiać podczas największej modowej imprezy w Polsce - Party Fashion Night. To właśnie wtedy Leon Myszkowski zdradził nam, że wystąpi razem z Allanem Krupą. Postanowiliśmy zapytać go, czy podoba mu się twórczość syna Edyty Górniak.

- Ja nie jestem generalnie mocno rapowy, ale wydaje mi się, że to co robi (Allan - przyp. red.), robi bardzo dobrze, brzmi to świetnie, zrobione jest godnie - stwierdził.

Nie mogło również zabraknąć pytania o relacje między chłopakami. Jak bowiem wiadomo, ich mamy nie są raczej przyjaciółkami... A jak to wygląda w ich przypadku?

- Między nami nic złego nie ma osobiście. Wiem, że może ktoś chciałby, żeby było, ale nic nie ma. Między nami jest absolutnie normalna relacja - podkreślił Leon Myszkowski.

Zobaczcie całą rozmowę z synem Justyny Steczkowskiej oglądając wideo powyżej!

Reklama

Zobacz także: Justyna Steczkowska zachwyca się dziewczyną Leona: "Ksenia ma świetnie prosperującą firmę..."

Zobacz także