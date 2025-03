Już za kilka tygodni odbędzie się kolejna Eurowizja. Tym razem Polskę będzie reprezentować Justyna Steczkowska, która zawalczy o zwycięstwo śpiewając utwór "Gaja". Piosenką zachwyca się wiele osób, a ostatnio okazało się, że propozycja z Polski wpadła w ucho córce Elona Muska.

Córka Elona Muska posłuchała piosenki Justyny Steczkowskiej i opublikowała na platformie Threads wpis, w którym podsumowała "Gaję" i nagle przeprosiła Polskę. Słowa Vivian Wilson o utworze, który zostanie zaprezentowany na tegorocznej Eurowizji, wywołały poruszenie wśród fanów Justyny Steczkowskiej. Teraz również sama gwiazda skomentowała wpis córki Elona Muska. Justyna Steczkowska w rozmowie z reporterką Party.pl nie ukrywa, że komentarz córki Muska mocno ją zaskoczył.

To był dla mnie największy szok bo to, że komentują piosenkę eurowizyjni fani, którzy są zaangażowani w ten konkurs od wielu lat i tych gratulacji z całego świata rzeczywiście płynie ogrom. To jest miód na moje serce, kilka razy się nawet rozpłakałam

mówi Justyna Steczkowska.