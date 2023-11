Justyna Steczkowska wyraziła chęć powrotu na Eurowizję, o czym jakiś czas temu mówili niemal wszyscy fani konkursu. Teraz okazuje się, że eurowizyjne ambicje ma również jej syn, Leon Myszkowski, który wraz z łotewskim artystą, Markusem Rivą, chcą podbić serce europejskiej publiczności. Poznajcie szczegóły!

Podczas nagrań do "The Voice of Poland" Justyna Steczkowska, słuchając jak jedna z uczestniczek wykonuje zwycięski utwór "Tattoo" Loreen z Eurowizji 2023, nagle wyznała, że sama myśli o... powrocie na konkurs!

Więcej zdradziła w rozmowie z Wirtualną Polską. Okazuje się, że gwiazda ma już pomysł na piosenkę, ale czy rzeczywiście go zrealizuje, okaże się w swoim czasie:

Jest to najlepszy spektakl muzyczno-telewizyjny, wydane są tam olbrzymie pieniądze, wygląda i brzmi to świetnie. Całe te show jest przygotowane z dużą precyzją. Pomyślałam, w sumie mam 51 lat, może jeszcze raz zebrałabym siły, bo to trzeba zebrać siły, żeby wziąć ewentualną przegraną na głowę, hejt dlaczego Ty a nie inni, dużo jest tych emocji, co mogliśmy zobaczyć w przypadku Blanki, która musiała dużo znieść, za dużo. Ale Blanka sobie poradziła, poszła dalej. Jechać tam, to trzeba wziąć udział w preselekcjach, jeśli są, wygrać w Polsce, no a teraz wcale nie jest powiedziane, że wygrasz, to jest trudne dla artysty, który jest tyle lat na rynku, to jest pierwszy stopień. Tak myślę, ale jeszcze mam chwilę. Ale dlaczego tak powiedziałam? Wpadłam na dobry pomysł, co by poniosło, albo przynajmniej byłoby zauważalne bardziej niż inni, oraz byłoby polskie, ale i światowe zarazem. Mamy coś takiego, to jest największy skarb, ale nie mogę powiedzieć, bo jeśli się uda, to chcę ponieść swój pomysł w świat. Może się uda, zobaczymy, nie mówię, że nie.

tłumaczyła Steczkowska w rozmowie z WP.pl