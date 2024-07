Edyta Górniak niedawno świętowała swoje 50. urodziny. Ten wyjątkowy dzień gwiazda świętowała razem ze swoimi fanami na planie "Jaka to melodia", gdzie oczywiście nie mogło nas zabraknąć. Na artystkę czekała niespodzianka od wiernych fanów - tort, kwiaty i masa prezentów, jednak jak się okazuje, najpiękniejszy podarunek dostała od swojego syna. Kiedy Edyta Górniak opowiadała reporterce Party.pl o tym, co takiego zrobił Allan, ledwo powstrzymała się od łez. Musicie to zobaczyć!

Edyta Górniak i Allan Krupa mają ze sobą niezwykły kontakt, a o takiej relacji z dzieckiem marzy każda mama. Kiedy reporterka Party.pl zaczęła temat 18-letniego syna divy, Edyta Górniak nie ukrywała wzruszenia i zachwytu. Allan zawsze bardzo ciepło wypowiada się o swojej mamie, a gwiazda przyznała, że zachowania nastolatka nie przestają jej zaskakiwać. Edyta Górniak postanowiła opowiedzieć o jednej, niezwykłej rzeczy, którą chłopak dla niej zrobił.

Od momentu w którym jest Alan, to jest taka druga niezwykła wartość. On jest zawsze taki wyrozumiały, mówi do mnie: "Mama, ja wiem, że scena była pierwsza, twoja publiczność była pierwsza, ja byłem drugi" i ja się zawsze dziwiłam dlaczego on jest taki cierpliwy za kulisami do mnie, jak przychodzi i musi poczekać, ja jestem z fanami. (...) Natomiast jego słowa oficjalne i to co zrobił o północy dla mnie... - zaczęła.