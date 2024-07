Edyta Górniak przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia podobnie, jak miliony Polaków, jednak artystka nie planuje tradycyjnej wigilijnej kolacji i dwunastu potraw. Edyta Górniak ma plany jak spędzi ten wyjątkowy wieczór i nie ukrywa, że na co dzień nie gotuje, a tego dnia też nie robi wyjątków. Jak Edyta Górniak spędzi tegoroczne święta? Będzie razem z synem?

Edyta Górniak już od dawna zaskakuje swoimi kontrowersyjnymi poglądami, które nie raz już wywołały burzę w sieci, a teraz artystka zdradziła w rozmowie z "Super Expressem", jak wyglądają jej święta. Okazuje się, że gwiazda nie przepada za potrawami wigilijnymi i nigdy nie zmuszała Allana Krupy do ich próbowania. Edyta Górniak tego dnia wybierała czerwony barszcz, a jej syn zupę pomidorową. Diwa przyznała też, że tego dnia bardziej dba o dekoracje, aby dom wypełniała świąteczna atmosfera oraz o oprawę muzyczną, ale gotowanie nie jest dla artystki priorytetem.

- Nie przepadam za potrawami wigilijnymi. Mój syn zresztą też, więc nigdy go nie zmuszałam. Ja jadłam barszcz, a on zupę pomidorową. Ja nie gotuję. Za to zawsze dekoruję i przygotowuję oprawę muzyczną na cały dzień.