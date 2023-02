Edyta Górniak bez makijażu szaleje na zakupach w butiku. Nowe zdjęcia paparazzi

Izabela Janachowska obecnie jest jedną z największych gwiazd telewizji Polsat, a niedawno przeszła spektakularną metamorfozę, skracając swoje długie blond włosy. W sieci internauci spekulowali też nad nowym, śnieżnobiałym uśmiechem byłej tancerki, a teraz Izabela Janachowska została przyłapana przez paparazzi na jednej ze stołecznych ulic tuż po wyjściu z kliniki stomatologicznej. Zdjęcia gwiazdy bez makijażu to rzadki widok! Zabiegana Izabela Janachowska załatwia sprawy bez makijażu! To rzadki widok... Izabela Janachowska od jakiegoś czasu należy do grona najlepiej ubranych gwiazd. Była tancerka uwielbia ubrania od światowej sławy projektantów i nawet na co dzień nosi ultra drogie torebki od Prady, Chanel czy Hermes, które kosztują fortunę. Gwiazda dba też o perfekcyjną fryzurę i makijaż. Okazuje się, że Izabela Janachowska jednak czasem pozwala sobie na odrobinę luzu i zakłada dres, jasną puchówkę, a włosy wiążę w koczek na czubku głowy. Właśnie w takim wydaniu gwiazda została ostatnio przyłapana przez paparazzi. Zobacz także: Izabela Janachowska pokazała nagranie z budowy nowego domu. "Będzie pięknie" Podczas zabieganego dnia Izabela Janachowska postawiła na stylowy, ale wygodny look złożony z beżowego zestawu dresowego, jasnych botków i logowanej kurtki z połyskiem. Do tego srebrna torebka Chanel warta ok 30. tys. złotych . Trzeba przyznać, że ten codzienny look to strzał w dziesiątkę! Zdjęcia Izabeli Janachowskiej bez makijażu to dość niecodzienny widok. Gwiazda Polsatu nawet na co dzień stara się wyglądać perfekcyjnie i nigdy nie zapomina o stylowych i ultra drogich dodatkach. Z makijażem czy bez – zawsze wyglądaj stylowo! Wykorzystaj do Ivet kod rabatowy i przentuj się jak gwiazda!