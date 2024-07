W ostatnich tygodniach znów sporo miejsca w mediach poświęcono życiu prywatnemu Edyty Górniak. Najpierw roztrząsano plotki o rzekomym rozstaniu gwiazdy z jej partnerem, potem zaś wzięto na tapetę syna Edyty, który zamieszkał na stałe z mamą. Wcześniej Górniak dzieliła opiekę nad dzieckiem z jego ojcem, Dariuszem Krupą. Przypomnijmy: Górniak i Krupa doszli do porozumienia. Ich syn zamieszkał na stałe z mamą

Okazuje się, że chłopiec dość mocno przeżył zmiany w życiu swojego ojca. Krupa zamieszkał niedawno ze swoją nową wybraną, Izabelą Adamską, z którą wychowuje 2,5-letnią córkę. Jak donosi "Flesz", Allan nie był w ogóle świadomy istnienia rodzeństwa i nie mógł odnaleźć się w nowej sytuacji. Stąd też decyzja o zamieszkaniu na stałe z matką. Do tej pory syn gwiazdy spędzał po dwa tygodnie z każdym z rodziców.



Allan bardzo przeżył tę zmianę. Wcześniej nie wiedział o tym, że w ogóle ma przyrodnią siostrę! Tata nie przygotował go na tę ogromną zmianę w jego życiu. Chłopiec poczuł się odrzucony, to go przygnębiło - wyznaje znajomy Górniak w rozmowie z "Fleszem".