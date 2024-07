Edyta Górniak należy do grona gwiazd, które bardzo cenią sobie bezpośredni kontakt z fanami. Diwa uwielbia się z nimi spotykać, odpowiadać na wszystkie nurtujące pytania i oczywiście pozować do wspólnych zdjęć. Gwiazda do komunikacji z wielbicielami często korzysta też z Facebooka, na którym umieszcza również informacje skierowane do mediów. Przypomnijmy: Górniak skomentowała plotki o rozstaniu z ukochanym

Fani Edyty często wklejają jej na tablicę linki z ulubionymi piosenkami, teledyskami, swoje przemyślenia, historie związane z jej karierą czy zdjęcia zrobione po koncertach. Dziś jedna z nich postanowiła zrobić swojej idolce mały żart z okazji Prima Aprilis i umieściła wpis, w którym zasugerowała, że fragment nowego singla Górniak przedostał się nielegalnie do sieci. Reakcja Edyty była bezcenna, a wokalistka najwyraźniej wystraszyła się, że pilnie strzeżone dzieło krąży w internecie.

A teraz już tak całkiem na poważnie - mamy nadzieję, że ten niewinny żart zainspiruję Edytę Górniak do rychłej premiery "Your High". Czekacie?

