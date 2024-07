W życiu Edyty Górniak jest dwóch ukochanych mężczyzn - syn Allan i partner Piotr Schramm. Ostatnie tygodnie upłynęły wprawdzie prasie tabloidowej na spekulacjach na temat przyszłości związku wokalistki z prawnikiem, ale gwiazda szybko ukróciła te plotki. Uczucie tej dwójki zdaje się bowiem rozkwitać z dnia na dzień coraz bardziej. Przypomnijmy: Górniak pozuje w welonie i gorącej czerwieni. Przymiarki do zapowiadanego ślubu?

Kilka dni temu para wyprawiła huczne urodziny syna gwiazdy. Allan skończył już 10 lat, co było doskonałym momentem do świętowania i wręczenia mu wymarzonego prezentu. Chłopiec do tej pory przepadał głównie za sportem, ale niedawno odezwała się w nim też artystyczna dusza. Jak donosi "Party", Allan w prezencie od Górniak i Schramma dostał keyboard, który ma ponad 600 brzmień.



Odciągałam uwagę Allana od muzyki, ile się udawało, jednak zawsze, kiedy idzie ze mną do studia, widzę, jak cieszę go instrumenty i muzyka. Teraz będzie mógł programować własne kompozycje - wyznaje Edyta w rozmowie z "Party".

Wokalistka będzie mogła doglądać teraz syna już codziennie. "Party" informuje bowiem, że Allan zamieszkał od stycznia już na stałe z mamą. Dotychczas chłopiec spędzał po dwa tygodnie u każdego z rodziców.

