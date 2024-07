W tym tygodniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano artystów jakich zobaczymy podczas imprezy sylwestrowej TVP we Wrocławiu. Koncert promują spoty telewizyjne. W jednym klipie wystąpiły piosenkarki, a w drugim śpiewający panowie. Zobacz: Gwiazdy Sylwestra z Dwójką śpiewają hymn gejów [WIDEO]

W klipie z wokalistami wystąpili m.in.: Kamil Bednarek, Marek Piekarczyk, Zbigniew Wodecki, Kabaret Paranienormalni oraz zespoły Vox i Kombii. Artyści wykonali wspólnie przebój "Celebration" z repertuaru Cool and the Gang. Każdy z artystów do piosenki przemycił dźwięki, które są mu bliskie.

Jak prezentuje się ta mieszanka wybuchowa? Efekt powyżej.

Gwiazdy na sylwestrowej konferencji TVP: