Dzisiaj TVP2 oficjalnie zaprezentowała listę gwiazd, które pożegnają stary i powitają nowy rok we Wrocławiu. Dwójka postanowiła zaprosić na scenę głównie gwiazdy "The Voice of Poland", na czele z Edytą Górniak, Justyną Steczkowską, Mariką i Marią Sadowską. Oprócz nich swoje przeboje zaśpiewają też Izabela Trojanowska, Kamil Bednarek i związana z Polsatem Kora.

W sieci opublikowany został sport promujący sylwestrową noc we Wrocławiu. Wystąpiło w nim kilka gwiazd, które zaśpiewały legendarny przebój Glorii Gaynor "I Will Survive", uważany za hymn homoseksualistów.

Każda gwiazda w typowym dla siebie stylu potraktowała piosenkę. Jak wyszło? Posłuchajcie powyżej.

Gwiazdy na konferencji Sylwestra z Dwójką: