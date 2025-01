Krzysztof Rutkowski, rozpoznawalny zarówno dzięki swojej pracy detektywistycznej, jak i medialnym wystąpieniom, powraca na ekrany w nowej roli. Jego program, przygotowany przez TVN, pokaże widzom kulisy śledztw oraz akcje przeprowadzane przez Rutkowskiego i jego obstawę.

Reklama

Krzysztof Rutkowski otrzymał własny program w TVN-ie

Niedawno media obiegła informacja, że Krzysztof Rutkowski pojawi się w jednym z programów TVN-u. Fani spekulowali, co to może być za show i padały głosy, że małżeństwo wybrało się do "Azji Express", jednak szybko te plotki ucichły. Następnie mowa była o tym, że żona detektywa mogła otrzymać propozycję wzięcia udziału w "Królowej Przetrwania". Wszelkie spekulacje były błędne, ponieważ dopiero teraz cała prawda wyszła na jaw.

Teraz okazuje się, że Krzysztof Rutkowski otrzymał własny, autorski program, którego jeszcze nie było w polskiej telewizji. Program skupi się na rzeczywistych sprawach, które Rutkowski prowadził w trakcie swojej kariery. Emisja będzie miała miejsce w stacji TVN, co wskazuje na jej prestiżowy charakter i szeroką dostępność dla polskich widzów.

Portal Super Express dotarł do informatora, który zdradził całą prawdę odnośnie współpracy TVN-u z Rutkowskim.

Nowy format pokaże, jak Krzysztof i Maja pracują na co dzień oraz z jakimi wyzwaniami mierzą się w swojej profesji. Program ma ukazywać pracę Rutkowski Patrol, a także być dynamiczny, pełen akcji, z elementami charakterystycznego stylu Krzysztofa: '3, 2, 1, bomba, gleba i pozamiatane!' - zdradza informator SE.

Program ma na celu przedstawienie autentycznych wydarzeń i rzeczywistych sytuacji, z którymi zmaga się w swojej pracy Rutkowski oraz jego zespół. Nowy program Krzysztofa Rutkowskiego zostanie wyemitowany w TVN. Chociaż dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, wiadomo, że będzie to jedno z kluczowych wydarzeń ramówki stacji.

Maja Rutkowski w kolejnym sezonie "Królowej Przetrwania"?

Fani Krzysztofa i Mai Rutkowskich spekulowali również, że kobieta podjęła się wyzwania i weźmie udział w programie "Królowa Przetrwania". Opinie były w połowie uzasadnione, ponieważ, jak mówi sam Krzysztof Rutkowski jego żona faktycznie otrzymała zaproszenie do programu TVN7.

Moja Maja dostała propozycję do programu 'Królowe przetrwania', ale też odmówiliśmy ze względu na to, że nie jesteśmy się w stanie wyjechać na dłużej niż dwa tygodnie. To nie jest możliwe, ponieważ mamy dom, dzieci, swoje obowiązki i firmę - zdradził w rozmowie z Plejadą.

Póki co, widzowie nie zobaczą Mai w programie "Królowa Przetrwania", ale kto wie? Być może w trzecim sezonie znajdzie czas, aby wyjechać do dżungli i zmierzyć się z trudnościami.

Reklama

Zobacz także: Krzysztof Rutkowski na pogrzebie Eweliny Ślotały. Nie był sam