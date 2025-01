Farma Polsat 2025 powraca z nowym sezonem pełnym zmian i niespodzianek: nie zabraknie nowych prowadzących i uczestników, ale na tym nie koniec! Dowiedzcie się więcej o nowościach, które czekają nas już od 6 stycznia w Polsacie.

"Farma" Polsat 2025: Nowy sezon, nowe twarze i zmiany w programie

Czwarty sezon programu "Farma" przynosi spore zmiany w zespole prowadzących. Do Ilony Krawczyńskiej, znanej i lubianej przez widzów, dołączy jej siostra, Milena Krawczyńska. Jak zapowiadają twórcy programu, nowa prowadząca wniesie świeżość i energię do show. Milena jest również znana jako jedna z sióstr ADiHD, a jej doświadczenie medialne ma dodatkowo uatrakcyjnić nowy sezon. Co ciekawe, z materiałów publikowanych w social mediach wynika, że w "Farmie 4" nie zabraknie też Marceliny Zawadzkiej, która dotychczas prowadziła show w duecie z Iloną Krawczyńską. Jedną z uczestniczek natomiast ma być popularna influencerka!

Jakie zadania i nagrody czekają uczestników w tym sezonie? Wiadomo, że nagrodami mają być: 100 tys. zł, tytuł "Super Farmera" oraz prestiżowe "Złote Widły". Nie wiadomo, z jakimi dokładnie zadaniami będą musieli zmierzyć się bohaterowie show: możemy być jednak pewni, że konkurencje sprawdzą zarówno sprawność fizyczną, jak i odporność psychiczną. Będzie się działo!

Produkcja "Farmy" już zdążyła uchylić rąbka tajemnicy nt. tego, kto weźmie udział w najnowszym sezonie "Farmy". Już wiadomo, że będą to:

37-letnia, pochodząca ze Śląska Żaneta;

30-letni Łukasz pasjonujący się surfingiem;

49-letnia Kasia, która na co dzień jest dyrektorką szkoły;

51-letni historyk Wojtek;

21-letnia studentka prawa, Julia;

35-letni przedsiębiorca Michał;

31-letnia Patrycja, na co dzień pracująca w banku;

36-letni artysta Łukasz;

35-letnia Wiola, stylistka rzęs.

Nowy sezon wystartuje już 6 stycznia 2025 roku. Tradycyjnie emisja odbędzie się na antenie Polsatu, a odcinki będą dostępne w regularnym paśmie wieczornym od poniedziałku do piątku. Twórcy obiecują, że 4. edycja będzie bardziej emocjonująca niż poprzednie, wprowadzając nowe zadania i innowacyjne elementy w formule programu.

Będziecie oglądać?

