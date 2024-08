Fani telewizyjnych show już niebawem będą mieli okazję zasiąść przed ekranami, aby oglądać nowe sezony wybranych programów. Większość z nich ruszy dopiero po wakacjach, jednak teraz TVN informuje, że "Hotel Paradise" będzie miał premierę już 26 sierpnia! Okazuje się, że widzów czeka wiele niespodzianek i zaskoczeń, ponieważ takich zmian, jakie będą w nadchodzącym sezonie jeszcze nigdy nie było.

Zmiany w "Hotelu Paradise"

"Hotel Paradise" to jeden z częściej wybieranych programów przez telewidzów. To jedna z tych propozycji, która trzyma widzów w napięciu i zaskakuje z odcinka na odcinek. Główną zasadą programu było to, że najciekawsi uczestnicy mieli okazję po odpadnięciu ponownie zawitać w show, jednak to zmieniło się w ubiegłym sezonie i każdy uczestnik miał tylko jedną szansę na zdobycie sympatii widzów. Teraz do mediów trafiła informacja, że już 26 sierpnia na anteny telewizorów powróci "Hotel Paradise" w nieco odmienionej wersji. Z relacji TVN7 wynika, że powroty ponownie będą, jednak w innej formie.

O ich być albo nie być w Hotelu Paradise, zadecyduje pojedynek pomiędzy tymi, którzy w programie pozostali. Kto się zmierzy w tej walce? I czy będzie ona obowiązkowa? Jedno jest pewne! Udział w pojedynku niesie ze sobą nieodwracalne skutki - ktoś wróci, ale ktoś inny będzie musiał odejść. Czy zaryzykują w imię miłości lub przyjaźni? Czy wykażą się lojalnością i szczerymi intencjami? - czytamy na oficjalnym profilu stacji.

Dodatkową zmianą będzie fakt, że uczestnicy nie będą mieli wpływu na wybór swoich pierwszych partnerów! Bez większych zmian będzie jednak miejsce nagrania programu "Hotel Paradise", ponieważ akcja ponownie rozegra się w Wietnamie. Oczywistością jest również to, że nadchodzący sezon poprowadzi niezmiennie Klaudia El Dursi!

Program "Hotel Paradise" będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00. Seria zadebiutuje także w serwisie Max. Jak informuje portal Wirtualne Media widzowie mogą spodziewać się 48 odcinków randkowego show.

Będziecie oglądać nadchodzący sezon "Hotelu Paradise"?

