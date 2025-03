Dokładnie tydzień temu wystartowała szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". W pierwszym odcinku decyzją producentów z programu nie odpadła żadna para, a to oznacza, że wszystkie duety dziś znowu miały szasnę zaprezentować się na najsłynniejszym parkiecie. Widzowie z pewnością z zapartym tchem oglądali wszystkie występy, ale w pewnym momencie usłyszeli coś, czego się nie spodziewali. Takiej wpadki w "Tańcu z Gwiazdami" jeszcze chyba nie było!

W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" wielkich emocji nie brakowało, ale nie tylko ze względu na umiejętności taneczne uczestników. Publiczność i widzowie przed telewizorami z pewnością byli mocno zaskoczeni, gdy Krzysztof Ibisz nagle wypalił do Iwony Pavlović czy lubi Agnieszkę Kaczorowską. To jednak nie koniec zaskakujących momentów w programie Polsatu. Kiedy na parkiet weszli Magda Mołek i Michał Bartkiewicz nagle wszyscy usłyszeli głos lektora:

Pasodoble to taniec, który jest wyzwaniem dla każdego, ale dla aktorów może stać się wybitną rolą. Para numer 7. Grażyna Szapołowska i Jan Kliment

Zapowiedź lektora wywołała uśmiech na twarzy Magdy Mołek. Publiczność również zaczęła się śmiać. Magda Mołek i Michał Bartkiewicz pomimo wpadki lektora zaczęli swój występ, a kiedy przestali tańczyć na parkiecie pojawił się Krzysztof Ibisz, który zaczął żartować z tego, co się wydarzyło w programie.

Magda i Michał. Lektor się zapatrzył i powiedział, że to jest Grażyna, a to jest Magda Mołek i Michał Bartkiewicz. A to ja prowadzący program, Tomasz Kammel

mówił Krzysztof Ibisz.