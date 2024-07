1 z 28

To już oficjalne! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zawarli w sobotę 10 września związek małżeński! W Konstancinie Jeziornej pod Warszawą odbyły się ślub i wesele słynnej prezenterki i piłkarza. To może być wydarzenie roku!

Na tej imprezie wszystko musiało być perfekcyjne. Miejsce - Park Cafe w Konstancinie Jeziornej w neoklasycystycznej willi przypominającej budowlę w Łazienkach Królewskich, tuż przy wejściu do parku zdrojowego. Do tego pogoda - jak na prawie połowę września idealna! No i wreszcie Państwo Młodzi i goście... A wśród nich osoby z pierwszych stron gazet - tak show-biznesu, jak i świata sportu. Wymieniać można długo. Nic dziwnego, że przed willą zgromadziło się mnóstwo paparazzi i gapiów.

Panna Młoda wygląda olśniewająco. Ślubną suknię zaprojektowała Eva Minge. Natomiast na weselu, już po odtańczeniu pierwszego tańca z Radosławem, prowadząca program "W dobrym stylu" pojawiła się w sukni Marlu.

