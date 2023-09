Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają za sobą pełne aktywności wakacje, które rozpoczęli od podróży kamperem, a zakończyli wizytą na Top Of The Top Sopot Festival. Teraz jednak przed małżeństwem powrót do rzeczywistości, który w tym roku nabiera dla prezenterki i piłkarza szczególnego znaczenia. Jak przygotowują się do pierwszych dni w przedszkolu małego Henia?

Syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana idzie do przedszkola

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan uwielbiają dzielić się w sieci rodzinnymi kadrami, a szczególnym ulubieńcem fanów jest najmłodszy synek prezenterki - Henryk. Internauci uwielbiają oglądać zdjęcia i filmy z małym Heniem, przed którym teraz nowe, szczególne wyzwanie!

Już jakiś czas temu Małgorzata Rozenek wspominała o tym, że Henio rozpoczyna edukację w przedszkolu. Teraz okazuje się, że ten wielki dzień zbliża się wielkimi krokami - poniedziałek, 4 września to oficjalny pierwszy dzień roku szkolnego. To właśnie wtedy Henio Majdan postawi pierwsze kroki w przedszkolnych murach. Radosław Majdan na nagraniu pokazał, jak cała rodzina przygotowuje się do ważnej chwili.

- Jutro nasz Heniu idzie do przedszkola i wchodzi w pierwszy dzień swojej edukacji🤩Nie łatwo było go przekonać, do ,,tornistra” jego gabarytów - napisał Radosław Majdan.

Fani licznie zareagowali na wpis Radosława Majdana i życzyli małemu Heniowi powodzenia w rozpoczęciu edukacji. Niektórzy internauci nie kryli też zdziwienia... wielkością tornistra chłopca!

- O matulo, aż taki wielki plecak do przedszkola 😮

- Powodzenia jutro. Rodzice, bądźcie dzielni.

- Powodzeniu Heniu ❤️

- Henio ma charakterek 😂 miłej zabawy🎠

- Nie wierzę, że to już… ❤️

Instagram @m_rozenek

Jak się okazuje, to Radosław Majdan ma bardziej przeżywać fakt, że jego syn idzie do przedszkola.

- Czujemy to, że jest taki kolejny etap naszego rodzicielstwa, że to jest ostatni raz kiedy posyłamy dziecko do przedszkola. Radosław przeżywa to dużo, dużo bardziej niż ja. Ja myślę, że on będzie tym typem, że będzie siedział na zewnątrz i będzie czekał aż Henio skończy zajęcia - powiedziała żartobliwie Małgorzata Rozenek w rozmowie z nami.

Jak się okazuje, to nie koniec zmian w domu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana - niedawno okazało się, że syn prezenterki, Stanisław Rozenek, już niebawem wyprowadzi się z domu!

Czekacie już na relację Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana z pierwszego dnia ich synka w przedszkolu?

Instagram /m_rozenek