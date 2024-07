Ślub i wesele Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana stał się wydarzeniem towarzyskim nie tylko tego weekendu. Sobotniej nocy wraz z młodą parą bawi się wielu gości ze świata show-biznesu czy sportu. Party.pl udało się zdobyć nagranie z pierwszego tańca Małgosi i Radka. Prawda, że wyglądali uroczo?

Reklama

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan tańczyli do piosenki "When you believe" w wykonaniu Whitney Houston oraz Mariah Carey. Utwór pochodzi z 1998 roku. Jest to główny motyw muzyczny filmu animowanego "Książę Egiptu".

Zobacz także

Polecamy: Pierwszy taniec na weselu: jakie piosenki i atrakcje wybrać?

Na ślubie i początku wesela Małgosia Rozenek błyszczała we wspaniałej sukni projektu Evy Minge. Po pierwszym tańcu przebrała się jednak w inną kreację - Marlu. Jak Wam się podoba?

Zobaczcie jak wyglądali razem przy krojeniu weselnego tortu:

Reklama

Małgosia i Radek podczas wesela: