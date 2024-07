Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojawili się na polskiej premierze filmu "Barbie" w warszawskim Kinogramie w Fabryce Norblina. Motywem przewodnim imprezy był oczywiście świat lalek i różu, prezenterka i sportowiec dopasowali się więc idealnie swoimi stylizacjami. Zobaczcie, jak bawili się podczas uroczystości!

Polska premiera filmu "Barbie" była świetną okazję dla celebrytów, by przenieść się w świat fantazji i... filmu. Niemal wszystkie gwiazdy, m.in. Klaudia Halejcio czy Paulina Gałązka, pojawiły się ubrane na różowo. O krok dalej poszła Julia Wieniawa, która na premierę przyjechała różowym cadillakiem! Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, jak zobaczycie na zdjęciach poniżej, nie mogli tego wieczoru odstawać od reszty!

Ostatnie tygodnie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spędzili za granicą na wakacjach (m.in. na Bali, gdzie razem z Omeną Mensah świętowali jej "drugi ślub") - powrót do rzeczywistości była dla prezenterki "Dzień Dobry TVN" nieco trudny, o czym mówiła niedawno na InstaStories:

Wróciliśmy do domu, po jakimś czasie totalnie szalonej zabawy i niewiarygodnych przeżyć i zaliczamy właśnie twarde zderzenie z rzeczywistością. Tyle spraw się napiętrzyło, trzeba wrócić do pracy, poogarniać to wszystko, poogarniać dzieci.