Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują dziś wyjątkowy dzień. 10. września 2016 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". 7. rocznicę ślubu uczcili wyjątkowym filmem na Instagramie:

Nic więcej nie musiała pisać, by wzruszyć fanów tym, co zobaczyli na filmie.

Trudno uwierzyć, że od ślubu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana minęło już siedem lat. Małżonkowie z roku na rok inspirują swoją miłością nie tylko siebie nawzajem ale również tysiące ludzi, którzy z radością śledzą ich losy w sieci. Radosław Majdan przez lata związku z Małgorzatą Rozenek stał się ważny również dla jej synów Stanisława i Tadeusza, a 4 lata po ślubie Majdanowie powitali na świecie małego Henia, który niedawno rozpoczął edukację przedszkolną.

Z okazji 7. rocznicy ślubu Małgorzata Rozenek podzieliła się w sieci poruszającym nagraniem ze swojego ślubu i wesela, które miało miejsce w 2016 roku.

Niepublikowane dotąd kadry ze ślubu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana wzruszyły nie tylko ich fanów ale również znajomych z branży:

Wielu fanów zwróciło uwagę na to, jak zmienili się starsi synowie Małgorzaty Rozenek:

Po latach od ślubu Majdanów, w trakcie których w rodzinie pojawił się także mały Henio, niektórzy dostrzeli jak podobny jest do jednego z braci:

Też zwróciliście uwagę?

Kiedy na jaw wyszło, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są parą, nikt nie wierzył, że ten związek ma szanse na przetrwanie. Na szczęście nie potrzebowali zapewnień innych, by wierzyć we własne uczucia. Radosław Majdan wiedział, że to ta jedyna niemalże od pierwszego wejrzenia. Tak mówił o początkach znajomości z żoną w rozmowie z magazynem "Party":

W trzecim dniu znajomości powiedziałem Małgosi, że ją kocham! (...) bo w drugim by mi nie uwierzyła (śmiech). To, co się między nami zadziało, było niewiarygodne. To było jak rażenie piorunem. Wiedziałem, że to jest ta osoba. Pamiętam naszą pierwszą randkę. Pojechałem po nią wystrojony, a Małgosia wyszła w dżinsach, luźnej bluzie i skwitowała: „Przecież to nie randka!”. Potem zaproponowała, żebyśmy pojechali do mnie.