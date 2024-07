10 z 11

Miejsce 2. - Piotr Adamczyk i Weronika Rosati

Najpierw połączyła ich wspólna praca na planie serialu "Piąty stadion", a później zbliżyły ich do siebie ciężkie wydarzenia związane z wypadkiem samochodowym, do jakiego doszło na początku ich związku. Samochód Piotra Adamczyka wypadł z drogi i wpadł do rowu. Weronika Rosati doznała poważnego urazu kostki, który na wiele miesięcy uniemożliwił jej pracę. Początkowo wszystko wskazywało na to, że ten wypadek zbliży ich do siebie jeszcze bardziej. Piotr nosił Weronikę na rękach, opłacił jej rehabilitację, latał z nią do USA, gdy miała ważne zdjęcia albo casting. Niestety po prawie dwóch latach ich związek rozpadł się i ponoć to właśnie wypadek najgorzej wpłynął na ich miłość. Weronika nie mogła przez długi czas pracować i podróżować, dlatego jej kariera zwolniła tempo. Piotr nie mógł się zdecydować, czy chce zamieszkać z ukochaną w Hollywood czy też woli zostać w Polsce, gdzie ma pewną pracę. Ostatecznie para rozstała się i każde poszło w swoją stronę - Weronika wróciła do USA, a Piotr został w Polsce.