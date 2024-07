Anja Rubik i Sasha Knezevic spędzili święta razem! Pomimo ostatnich plotek o ich konflikcie w kwestiach finansowych, para świetnie się ze sobą dogaduje. Na Instagramie męża modelki pojawiło się rodzinne zdjęcie z pierwszego dnia świąt.

Anja Rubik spędziła święta z mężem

Anja Rubik i Sasha Knezevic podjęli niedawno decyzję o separacji. Nie ma jednak mowy o rozwodzie i żądaniach finansowych ze strony Sashy. Na razie modele chcą dać sobie czas na odpoczynek i przemyślenie wspólnej przyszłości. Wciąż pozostają jednak w przyjaźni i to widać na wspólnej fotce!

A może są na dobrej drodze do ponownego zbliżenia się do siebie? W końcu święta to magiczny czas!

Anja Rubik i Sasha Knezevic razem w święta

Anja i Sasha żyją w przyjaźni

Nie ma mowy o żadnym konflikcie