W jednym z warszawskich sądów rozpoczęła się sprawa rozwodowa Isabel Marcinkiewicz i Kazimierza Marcinkiewicza. Wiele wskazuje na to, że nie będzie to łatwy rozwód, bo Isabel walczy o alimenty od byłego premiera. Dlaczego? Poświęciła się dla niego, a gdy w ubiegłym roku miała wypadek samochodowy, mąż podobno nie pomógł jej i zostawił ją sama. Isabel do dziś odczuwa konsekwencje wypadku, ma chorą rękę i musi nosić temblak.

Jak podaje se.pl, podczas rozprawy zeznawał jeden z synów polityka oraz przyjaciółka Isabel. Z informacji tabloidu wynika, że małżonkowie prowadzą batalię o alimenty, a chodzi o kwotę nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie dla Isabel. Czy Isabel uda się przekonać sąd, że należą jej się pieniądze od byłego męża? Okaże się już wkrótce!

