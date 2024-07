Anja Rubik rozstała się mężem. Top modelka oficjalnie skomentowała rozstanie z Sashą Knezevicem na antenie "Dzień dobry TVN". To pierwszy oficjalny komentarz Anji po wielu doniesieniach odnośnie rozstania pary:

Prawda jest taka, że faktycznie rozstaliśmy się na jakiś czas. Nie prawdą jest, że się kłócimy, jesteśmy w ogromnej przyjaźni. Rozmawiamy codziennie przez telefon. Nie ma na razie mowy o rozwodzie czy jakiś dziwnych podziałach majątkowych czy kłótni. Nic takiego nie wchodzi w grę, my się nadal kochamy, z tym że nasze życia się troszeczkę inaczej zaczynają toczyć. Chcemy innych rzeczy od życia w danym momencie, więc mamy taką przerwę. (...) Sasha doradza mi w wielu rzeczach, jeśli chodzi o magazyn. Nie jest łatwo, ale jakoś się trzymam. Różne projekty mi pomagają, bo odcinam się od tego i skupiam się na czymś innym - wyznała modelka.

W mediach już od dawna spekuluje się, co mogło być powodem rozstania pary. Jeszcze niedawno małżonkowie wzięli udział w kampanii promocyjnej znanej polskiej firmy obuwniczej, lecz niewykluczone, że była to ich ostatnia wspólna sesja. W wywiadzie dla DDTVN modelka potwierdziła, że obecnie nie biorą udziału w żadnych wspólnych sesjach, ponieważ nie byłoby to prawdziwe.

Myślicie, że ta piękna para jeszcze ma szansę, by się dogadać? Jeszcze niedawno tak bardzo się kochali...

Anja Rubik potwierdziła rozstanie z mężem

