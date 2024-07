Małgorzata Rozenek-Majdan i Radek Majdan są tylko kilka miesięcy po ślubie, ale już otwarcie mówią, że marzą o powiększeniu rodziny! W oczach Małgosi piłkarz sprawdził się jako opiekun dla jej synów - Stasia i Tadzia, a do tego Radek nigdy nie ukrywał, że świetne dogaduje się z chłopcami i marzy o tym, żeby mieć z Małgosią dziecko... Najlepiej córkę! W związku ze zbliżającymi się świętami, Małgosia i Radek zostali spytali o to, czy przy świątecznym stole usłyszą od rodziny pytanie - to kiedy dziecko? Co na to odpowiedzą?

Nasze mamy pytają często, kiedy dziecko. Ja bardzo lubię te pytania. Zawsze odpowiadamy, że my mamy wszystko zaplanowane. Tak jak wesele. Było wiadomo, kiedy. Wiedzieliśmy od dawna. Tak samo teraz, zdradziła Rozenek. Po raz kolejny udzielamy konkretnej odpowiedzi. Ci co mają wiedzieć, to już wiedzą. - dodał Radek.

Czy, gdy Małgosi i Radkowi uda się już zrealizować swoje plany, poinformują o tym media? Małgosia udzielając odpowiedzi na to pytanie, nawiązała do Ani Lewandowskiej, która to poinformowała media o swoim stanie dopiero w 5 miesiącu. Małgosia Rozenek też ma taki plan?

Mnie by się nie udało ukryć ciąży do 5. miesiąca, bo ja już w trzecim miesiącu wyglądałam, jakbym była w 7 miesiącu. Myślę, że najpierw zorientujecie się po twarzy, gdyż ja w obu ciążach tyłam po 30 kilogramów, wiec podejrzewam, że w trzeciej byłoby tak samo - powiedziała w rozmowie z "Dzień dobry TVN" Małgorzata Rozenek.

Co na to Radek? Posłuchajcie, jak zareagował na słowa Małgosi!

