Marcin Hakiel i Dominika Serowska w oryginalny sposób postanowili poinformować o tym, że już wkrótce na świat przyjdzie ich pierwsze dziecko i przekazali to na ściance podczas jednego z eventu. Obydwoje nie ukrywają, że są bardzo szczęśliwi i już nie mogą się doczekać, aż ich rodzina się powiększy.

Marcin Hakiel przez lata związany był z Katarzyną Cichopek jednak dwa lata temu po wspólnych siedemnastu latach małżeństwa ogłosili rozstanie. Para doczekała się dwójki dzieci - Adama i Helenki. Po rozstaniu Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim, a fani trzymali mocno kciuki, za Marcina Hakiela i kibicowali mu, by również znalazł szczęście. Tancerz już jakiś czas temu związał się z Dominiką i chętnie pokazywał w mediach społecznościowych wspólne kadry z ukochaną. Jednak mało kto się spodziewał, że para ma do przekazania taką nowinę! Podczas jednej z imprez branżowych, zakochani pojawili się wspólnie na ściance i okazało się, że Marcin Hakiel i Dominika spodziewają się dziecka!

Marcin Hakiel i Dominika udzielili wywiadu portalowi "Świat gwiazd" i przekazali, że można im gratulować, ponieważ spodziewają się dziecka.

Marcin Hakiel zabrał głos i podkreślił, że z Dominiką są bardzo szczęśliwi. Tancerz wyznał, że Dominika jest dopiero na początku ciąży.

Mega szczęśliwi, wszyscy jesteśmy dorośli, także to jest tak, że spodziewaliśmy się, że w pewnym momencie to może nastąpić i tak się udało. My jesteśmy bardzo szczęśliwi i to jest też sam początek, także jeszcze troszkę czasu przed nami

zdradził dla Świata Gwiazd.