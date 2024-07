Ilona Łepkowska chwali Małgorzatę Rozenek! Słynna scenarzystka i autorka takich hitów jak "M jak miłość" czy "Barwy szczęścia" zamieściła zaskakujący wpis na swoim profilu na Facebooku, w którym zachwyca się postawą gwiazdy TVN. A czym dokładnie? Otóż Ilona Łepkowska zwróciła uwagę artykuł z którego wynikało, że Małgorzata Rozenek... sprząta po własnych psach. Małgorzata Rozenek jest wielką miłośniczką czworonożnych przyjaciół i nie jest tajemnicą, że wychodząc z nimi na spacery, zawsze po nich sprząta. Właśnie takie zachowanie postanowiła pochwalić Ilona Łepkowska.

No cóż, przyszedł i taki moment... Napiszę pochlebnie i z sympatią o Małgorzacie Rozenek! Trafiłam przypadkiem w necie bowiem na wiadomość opatrzoną zdjęciem i nagłówkiem "Małgorzata Rozenek sprząta po swoich psach". Jest to oczywiście tak zwany news z d....y, ale Perfekcyjna Pani Domu zyskała dzięki temu wiele sympatii.

Wróciłam właśnie z porannego spaceru z moim ukochanym Irmo. I zamiast w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku usiąść do śniadania musiałam zabrać się za czyszczenie podeszew butów. Wiecie, z czego.

Ludzie! Właściciele psów! W każdym sklepie z artykułami dla zwierząt można kupić specjalne pojemniczki na torebki do sprzątania tego, co pies zrobił na trawniku lub, nie daj Boże, chodniku oraz zapasowe rolki torebek. Przyczepia się toto do smyczy psa i ma się zawsze pod ręką. Nie zauważyłeś, że torebki się skończyły? Poproś innego psiarza, niech da ci torebkę, zapewniam - skutkuje. Nie stać kogoś na pojemnik i torebki? Nie wyrzucajcie tych, w które w sklepie zapakowali Wam chleb, precelki, kruche ciasteczka, ogórki, cebulę albo cokolwiek innego- napisała Ilona Łepkowska.