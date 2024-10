Lewandowscy tworzą jedną z popularniejszych par nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Stali się dla wielu wzorem do naśladowania, a sympatia fanów zachęca szczególnie Anię do częstszego dzielenia się prywatnymi kadrami na forum publicznym. Tym razem opublikowała zdjęcie z ukochanym mężem, a miała do tego niezwykle ważny powód. "Kochamy waszą rodzinę" - możemy przeczytać w komentarzach.

Reklama

Rozczuliło mnie zdjęcie Lewandowskich, Ania podzieliła się swoim szczęściem

Od 2013 roku Robert i Ania Lewandowscy tworzą szczęśliwe małżeństwo, którego owocem są dwie córeczki - Klara i Laura. Oboje na co dzień spełniają się nie tylko w rolach rodziców, ale przede wszystkim, jako piłkarz i jako bizneswoman. Robert od 2022 roku gra dla FC Barcelony, z kolei Ania rozwija swoje liczne działalności, jak chociażby catering dietetyczny czy aplikacja z ćwiczeniami.

Małżonkowie we wszystkim starają się wspierać, co często możemy obserwować w ich mediach społecznościowych. Sama "Lewa" jest obecna niemal na każdym meczu męża lub przynajmniej ogląda go z córkami w domowym zaciszu. Nie inaczej było w minioną środę, gdy Robert Lewandowski wyszedł na murawę w meczu FC Barcelony z Bayern Monachium. "Lewa" wraz z Mariną oczywiście wspierały swoich mężów. Kibice katalońskiego klubu sportowego mieli powód do świętowania, bowiem drużyna pokonała swojego rywala 4:1.

Cegiełkę do tego zwycięstwa dołożył sam Robert, któremu udało się zdobyć jednego gola. Jego ukochana żona, Ania Lewandowska, nie mogła oczywiści tego przemilczeć i chwilę po meczu udostępniła na Instagramie fotkę z mężem.

Brawo FC Barcelona! Jestem z ciebie taka dumna Robert Lewandowski - napisała.

Urocza fotka nie przeszła bez echa i internauci natychmiast zasypali ją gratulacjami i ciepłymi słowami.

Kochamy waszą rodzinę

Gratulacje

Powiedz mężowi, że jest najlepszy

Każdy mecz Roberta jest dla mnie piękny... zwłaszcza ostatnio. Swoją grą zawsze dawał mi mnóstwo motywacji i radości, ale w tym sezonie po prostu nie ma sufitu. Ogromnie się cieszę każdym Waszym sukcesem. Jesteście wyjątkowi dla mnie

Podczas wspomnianego meczu mogliśmy również obserwować debiut Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie. Piłkarz przeszedł do klubu zaledwie kilka tygodni po tym, jak ogłosił koniec swojej kariery. Sportowiec otrzymał jednak ogromne wsparcie od fanów i przede wszystkim bliskich, a jego żona Marina podsumowała odejście z reprezentacji Polski w następujący sposób:

Jestem ogromnie dumna, że mój mąż przez 15 lat miał zaszczyt reprezentować nasz kraj. Swoją dumną, honorową postawą dawał przykład młodym ludziom i uczył naszego syna szacunku do ojczyzny. Spełniając swoje marzenia pokazywał, że dzięki ciężkiej pracy nie ma rzeczy niemożliwych. A ja wraz z rodziną miałam możliwość towarzyszyć jemu w tej przepięknej podróży

Reklama

Zobacz także: Problemy u Anny i Roberta Lewandowskich. Mina mówi wszystko