5 listopada miała odbyć się gala rozdania Europejskich Nagród Muzycznych MTV w Paryżu. Wydarzenie zostało jednak odwołane ze względu na rozwój konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną. Pomimo tego, zwycięzcy i tak zostali ogłoszeni, a wśród nich nie mogło zabraknąć Dody, która właśnie pochwaliła się swoją statuetką na Instagramie. To, co zadziało się w komentarzach pod jej postem to istne szaleństwo!

Doda z nagrodą MTV EMA 2023

Doda występuje na scenie od ponad 20 lat. Przez ten okres skradła serca Polaków nie tylko swoją muzyką, ale również bezpośredniością i szczerością. Wokalistka została nominowana do Europejskiej Nagrody MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. Nominowani byli również: Kasia Nosowska, Mrozu, Sanah i Vito Bambino, ale ostatecznie to wyjątkowe wyróżnienie powędrowała do Dody, która nie kryła swojego szczęścia. Teraz królowa polskiej sceny postanowiła pochwalić się statuetką MTV na swoim Instagramie — jej uśmiech mówi sam za siebie.

Best Polish artist 2023 — napisała Doda.

Po raz trzeci Doda świętowała odbiór tej statuetki, wcześniej otrzymała to wyróżnienie w 2007 i 2009 roku. Pod jej postem pojawiła się lawina komentarzy z gratulacjami, internauci nie mieli wątpliwości, że statuetka trafiła do odpowiedniej osoby.

Czuję ogromną dumę widząc Cię z tą nagrodą, serdeczne gratulacje

Zasłużona nagroda. Cieszę się, że żyję w czasach, w których jest Doda. Wygrałam życie

Nie mogło być inaczej, od lat najlepsza

Absolutnie zasłużona, wiecznie powinnaś wygrywać ten konkurs w tej kategorii — piszą inernauci.

My cieszymy się razem z Dodą i nie mamy wątpliwości, że zasłużyła na wygraną. Mamy nadzieje, że dobra passa wokalistki nie zniknie i będziemy mogli świętować z nią kolejne sukcesy. A wy co sądzicie o wygranej Dody?

