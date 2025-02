Ukochana Roberta Lewandowskiego, Anna Lewandowska, to nie tylko prawdziwa sportsmenka, ale i bizneswoman, a także oddana matka i żona. Dotychczas Ani udało się zbudować kilka firm, a niedawno wkroczyła również na rynek w Barcelonie, otwierając własne studio fitness. Każdego dnia działa więc na pełnych obrotach, a lista jej zajętości zdaje się nie mieć końca. Mimo to udaje jej się znaleźć czas na skrupulatne prowadzenie Instagrama, na którym co jakiś czas przemyca rodzinne kadry. Najnowsza fotka z córeczką wywołała nie lada poruszenie.

Reklama

Córka Ani Lewandowskiej wzięła udział w sesji zdjęciowej

Jako prężnie rozwijająca swoją karierę bizneswoman, Ania Lewandowska regularnie bierze udział w różnego rodzaju kampaniach oraz sesjach zdjęciowych. Ostatnio udała się na kolejną i ku zdumieniu wszystkich, zaprosiła na nią swoją starszą córkę Laurę! Uroczym zdjęciem pochwaliła się na Instagramie, obwieszczając dumnie:

Uwaga, gość specjalny! Mój przytulaśny przyjaciel

Do kogo podobna jest Laura Lewandowska?

Jak mogliśmy się spodziewać, fotka z córeczką wywołała ogromny zachwyt wśród fanów. Ania i Robert Lewandowski starają się chronić prywatność córeczek, a szczególnie ich wizerunek, jednak od dłuższego czasu coraz śmielej dzielą się ich zdjęciami. Sympatycy niecierpliwie więc wyczekują każdego kolejnego kadru. Tym razem spostrzegli, że mała Laura to prawdziwa kopia mamy.

Mini Ania. Te oczka to kopia Mamy

Śliczne dziewczyny

Najpiękniejsza mama i córka

Ania i Robert Lewandowscy są jednym z popularniejszych małżeństw

Anna i Robert są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce. Poznali się w 2007 roku na obozie sportowym, gdy oboje byli jeszcze młodymi, ambitnymi sportowcami. Robert dopiero zaczynał swoją karierę piłkarską, a Anna była utalentowaną zawodniczką karate, zdobywającą medale na arenie międzynarodowej. Ich relacja rozwijała się stopniowo, aż w końcu stali się nierozłączni. W 2013 roku para wzięła ślub w malowniczym Serocku, w Kościele św. Anny. Uroczystość była elegancka, ale jednocześnie pełna sportowego ducha – jednym z momentów wesela był wspólny taniec młodej pary, który wzbudził zachwyt gości.

Obecnie Anna i Robert są rodzicami dwóch córek: Klary (urodzonej w 2017 roku) i Laury (urodzonej w 2020 roku). Rodzina jest dla nich najważniejsza. Mimo napiętego grafiku zawodowego, dbają o czas spędzany razem, często podróżując i dzieląc się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Lewandowscy to para, która nie tylko odnosi sukcesy zawodowe, ale także angażuje się w działalność charytatywną. Wspierają wiele fundacji i inicjatyw pomagających dzieciom oraz rozwój sportu w Polsce. Ostatnio ich aukcja na WOŚP rozbiła bank. Ich życie to idealne połączenie kariery, pasji i rodziny. Są dowodem na to, że miłość, determinacja i wzajemne wsparcie mogą prowadzić do wielkich rzeczy.

Zobacz także: