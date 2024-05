Widzowie TVP z niecierpliwością czekali na wieści od ciężarnej Anny, a teraz rolniczka pokazała takie ujęcie! Fani ruszyli z gratulacjami. Obok tego wpisu ciężko przejść obojętnie!

Ania z "Rolnika" czeka na narodziny synka

Ania i Kuba z 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie stronią od mediów społecznościowych i choć jeszcze kilka miesięcy temu pilnie strzegli swojej prywatności, teraz coraz śmielej zdradzają swoje kolejne plany i szczegóły dot. powiększenia rodziny. Dopiero co Kuba z "Rolnika" wyjawił termin porodu Ani, a teraz ciężarna rolniczka pokazała na Instagramie wyjątkowy kadr.

Ania z "Rolnika" pokazała parę błękitnych, niemowlęcych "bucików" - to właśnie symbol ostatnich chwil oczekiwania na pojawienie się jej synka na świecie:

W oczekiwaniu na synka - pisze Anna z ''Rolnika''.

Fani nie mogli przejść obojętnie obok tak rozczulającego widoku i licznie życzyli przyszłej mamie szczęśliwego rozwiązania:

Szczęśliwego rozwiązania

Powodzenia Aniu

Szczęśliwego rozwiązania, dużo zdrówka i przede wszystkim siły

Synusie są super fajni

Rolnik szuka żony/TVP

To już naprawdę ostatnie chwile dla bohaterów "Rolnik szuka żony", w których para może nacieszyć się szczęściem we dwoje. Ostatnio przyszły tata zdradził termin porodu narzeczonej. Wszystko wskazuje więc na to, że Ania Derbiszewska będzie obchodzić swój pierwszy Dzień Mamy:

Niedziela to dla nas chwila oddechu. Niedługo na takie wypady za miasto będziemy brać z nami wózek, bo myślę, że to ostatnie trzy tygodnie w dwupaku - pisał jeszcze kilka dni temu Kuba z 10. edycji show TVP.

My również życzymy szczęśliwego rozwiązania i cudownych, rodzinnych chwil we troje!

